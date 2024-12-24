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長榮航空推聖誕限時優惠 特定航線最低2,977元起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

長榮航空（2618）即日起至1月6日23:59止，推出年末聖誕機票優惠活動，於長榮航空官網或長榮航空APP購買2025年3月31日前從台灣地區出發指定日期之航線，可享有超值優惠價。

長榮航空指出，不管是想要體驗夢幻的溫馨聖誕或是欣賞美麗絢爛的跨年煙火，想要在亞洲玩、美洲玩、歐洲玩或是南半球的澳洲玩，都準備了驚喜優惠價；包含，桃園-澳門來回未稅價最低只要2,977元起、桃園-新加坡來回未稅價6,225元起、桃園-沖繩來回未稅價7,217元起、桃園-布里斯本來回未稅價17,591元起；歐美航線也有驚喜優惠，桃園-巴黎來回未稅價只要25,620元起、桃園-舊金山來回含稅價也只要26,125元起。

此外，長榮航空獨家與星野集團旗下虹夕諾雅峇里島酒店合作，推出機票加酒店三天兩夜起的自由行行程，讓您除了入住舒適靜謐的虹夕諾雅峇里島酒店，也提供豐盛的早餐，還獨家加贈Gazebo下午茶。若您選擇入住Jalak房型，還加贈免費90分鐘SPA療程。如欲了解更多長榮航空與星野集團合作的產品，可洽詢【長榮大旅行家】合作旅行社「雄獅旅遊」、「可樂旅遊」，以及長榮航空直營旅行社「長汎假期」。

旅行社 機票 長榮航空

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