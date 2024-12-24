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老招牌、新感動…瑞士頂級珠寶陀飛輪 滿鑽風閃耀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

即便是傳統也需要不時回顧，以難以企及的成就、展現為大。江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表新款Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，結合複雜功能、表殼面盤全鑲鑽、薄形機芯為訴求，呈現源自日內瓦頂級鐘表的裝飾之美。

立基於日內瓦的江詩丹頓是歷史近300年的傳統老牌，目前並擁有包含Les Cabinotiers閣樓工匠、Métiers d’Art系列、American 1921、Overseas、Historiques、Patrimony、Fiftysix等多個系列，其中Traditionnelle則是相當依循傳統美學的一支，一如系列名稱所強調的傳統。

新款Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表的第一印象莫過於從表殼、表耳、面盤與表冠上大量鑲嵌的長階梯形切割鑽石，由於具有陀飛輪視窗位於六點鐘方向，面盤上的鑽石鑲嵌呈現了偏心式的放射狀，同時陀飛輪框架的大型馬爾他十字也與12點鐘方向江詩丹頓品牌Logo下的馬爾他十字，兩兩呼應。

具有日內瓦印記認證的2160陀飛輪自動上鍊機芯是由江詩丹頓自製、研發，機芯零件數約188個零件，並具有外緣式18K金自動盤。薄型的機芯約5.65毫米、裝載於18K白金的表殼後厚度約12.46毫米。精密、複雜、閃耀，也像是將江詩丹頓近270年歷史、重新擦亮招牌。

全表鑲嵌334顆鑽石、總重量約27.11克拉的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，展現經典品牌的鑲嵌細工。圖／Vacheron Constantin提供
全表鑲嵌334顆鑽石、總重量約27.11克拉的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，展現經典品牌的鑲嵌細工。圖／Vacheron Constantin提供
陀飛輪可避免機芯受到單一方向引力所造成的影響，是被認為手表的經典「複雜功能」之一。圖／Vacheron Constantin提供
陀飛輪可避免機芯受到單一方向引力所造成的影響，是被認為手表的經典「複雜功能」之一。圖／Vacheron Constantin提供
2160自動上鍊機芯是由江詩丹頓研發，並具外緣式自動盤、通過日內瓦印記認證。圖／Vacheron Constantin提供
2160自動上鍊機芯是由江詩丹頓研發，並具外緣式自動盤、通過日內瓦印記認證。圖／Vacheron Constantin提供
41毫米、白金表殼的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，透過大量的鑽石鑲嵌、也像是位老品牌重新擦亮招牌。圖／Vacheron Constantin提供
41毫米、白金表殼的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，透過大量的鑽石鑲嵌、也像是位老品牌重新擦亮招牌。圖／Vacheron Constantin提供

日內瓦 珠寶 腕表 鑽石

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