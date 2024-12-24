長榮航空推出暖心聖誕超值優惠價 限時14天

2024年到了尾聲，長榮航空準備最溫暖的聖誕禮物與您共度美好的12月，即日起至1月6日23:59止，盛大推出年末聖誕機票優惠活動，於長榮航空官網或長榮航空APP購買2025年3月31日前從台灣地區出發指定日期之航線，可享有超值優惠價，數量有限，限時14天要買要快。

不管您想要體驗夢幻的溫馨聖誕或是欣賞美麗絢爛的跨年煙火，想要在亞洲玩、美洲玩、歐洲玩或是南半球的澳洲玩，長榮航空都準備了驚喜優惠價等您手刀下訂！桃園-澳門來回未稅價最低只要2,977元起、桃園-新加坡來回未稅價6,225元起、桃園-沖繩來回未稅價7,217元起、桃園-布里斯本來回未稅價17,591元起；歐美航線也有驚喜優惠，桃園-巴黎來回未稅價只要25,620元起、桃園-舊金山來回含稅價也只要26,125元起，機票優惠稍縱即逝，心動就趁現在！

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