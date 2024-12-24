長榮航空即日起推聖誕優惠 飛沖繩、新加坡萬元有找

2024年到了尾聲，長榮航空今宣布，即日起至明年1月6日23時59分，推出年末聖誕機票優惠活動，於長榮航空官網或長榮航空App購買2025年3月31日前從台灣地區出發指定日期航線，可享超值優惠價。

長榮航空表示，即日起至1月6日桃園-澳門來回未稅價最低只要2977元起、桃園-新加坡來回未稅價6225元起、桃園-沖繩來回未稅價7217元起、桃園-布里斯本來回未稅價17591元起；歐美航線也有優惠，桃園-巴黎來回未稅價25620元起、桃園-舊金山來回含稅價也只要26125元起。

另外，長榮航空也與星野集團旗下虹夕諾雅峇里島酒店合作，推出機票加酒店3天2夜起的自由行行程。長榮航空表示，除了虹夕諾雅峇里島酒店、提供早餐，還獨家加贈Gazebo下午茶。若選擇入住Jalak房型，還加贈免費90分鐘SPA療程。詳情可洽詢長榮大旅行家合作旅行社「雄獅旅遊」、「可樂旅遊」，以及長榮航空直營旅行社「長汎假期」。