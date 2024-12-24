台鐵春節疏運12天加開302班 26日周四0時開放訂票

因應明年春節連續假期疏運，台鐵公司規畫自明年1月23日起至2月3日共計12天，全線加開各級列車共計302班。自12月26日本周四0時起，開放東部幹線對號列車（包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車）訂票，12月27日本周五0時起，開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至明年2月3日的乘車票。

台鐵表示，其中包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、南港-彰化普悠瑪號直達車14班、七堵-潮州EMU3000型自強號半直達車8班、海線七堵-彰化EMU3000型自強號列車8班、七堵-鳳山EMU900型區間快車18班、湖口-台北-台東EMU900型區間快車18班。另為加強疏運旅客，此期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

為提升乘坐舒適度，台鐵說，自明年1月25日起至2月2日，西部幹線117、146、133、145次計4班次；明年1月26日起至2月3日108、120次計2班次EMU3000型自強號自由座車廂由6節（第4至9車）調整為3節（第9至11車），另第6車新增騰雲座艙服務。

台鐵表示，114年春節連續假期車票，自12月26日本周四0時起開放東部幹線對號列車訂票，12月27日本周五0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至明年2月3日的乘車票；另東線實名制列車班次，於12月本周六0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。另花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。