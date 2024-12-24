台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 今天上午10時開搶

台灣虎航促銷活動又來了。台虎推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起，遊日韓1599元起，今天上午10時起開賣。

「Happy Boxing Day！台虎送禮物來了」，台灣虎航表示，明年出國度假，就靠這一波，耶誕節要過，機票也要搶。促銷期間自今天上午10時至明晚11時59分；旅遊期間自今天至明年6月20日，部分航線旅遊期間為今天至明年3月29日。

玩日本1599元起，台北／高雄-沖繩1599元起、台北-岡山1699元起、台北-東京羽田1799元起、台北／高雄-大阪1799元起、台北／高雄-福岡1799元起、台北／高雄-名古屋1799元起、台北-佐賀1799元起、台北-小松1799元起、台北-宮崎1799元起、台北-茨城1899元起、台北／高雄-東京成田2099元起、台北-新潟2299元起、台北-仙台2399元起、台北-花卷2399元起、台北-新千歲2599元起、台北-函館2599元起。

玩韓國1699元起，台北-仁川1699元起、台北-釜山1699元起、台北-濟州1999元起、高雄-金浦1699元起。玩越南1799元起，台北／高雄-峴港1799元起、台北／高雄-富國島2099元起。玩澳門799元起，台北／高雄-澳門799元起。玩泰國3599元起，台北-普吉島3599元起。以上優惠價格為單程未稅。

台虎表示，台北-東京羽田／宮崎／茨城／花卷／普吉島／峴港／富國島／澳門，以及高雄-大阪／名古屋／沖繩／金浦／峴港／富國島／澳門，以上航線適用旅遊期間為今天至明年3月29日。優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。