快訊

情纏23年！林美貞再傳復合孫興 泰國甜喊：好幸福

擁百張00915不敢看損益 挨罵「被0050虐慘」！網笑：韭菜太多

美國前總統柯林頓發高燒緊急住院！發言人證實：盼耶誕節前返家

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 今天上午10時開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起。聯合報系資料照
台灣虎航推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起。聯合報系資料照

台灣虎航促銷活動又來了。台虎推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起，遊日韓1599元起，今天上午10時起開賣。

「Happy Boxing Day！台虎送禮物來了」，台灣虎航表示，明年出國度假，就靠這一波，耶誕節要過，機票也要搶。促銷期間自今天上午10時至明晚11時59分；旅遊期間自今天至明年6月20日，部分航線旅遊期間為今天至明年3月29日。

玩日本1599元起，台北／高雄-沖繩1599元起、台北-岡山1699元起、台北-東京羽田1799元起、台北／高雄-大阪1799元起、台北／高雄-福岡1799元起、台北／高雄-名古屋1799元起、台北-佐賀1799元起、台北-小松1799元起、台北-宮崎1799元起、台北-茨城1899元起、台北／高雄-東京成田2099元起、台北-新潟2299元起、台北-仙台2399元起、台北-花卷2399元起、台北-新千歲2599元起、台北-函館2599元起。

玩韓國1699元起，台北-仁川1699元起、台北-釜山1699元起、台北-濟州1999元起、高雄-金浦1699元起。玩越南1799元起，台北／高雄-峴港1799元起、台北／高雄-富國島2099元起。玩澳門799元起，台北／高雄-澳門799元起。玩泰國3599元起，台北-普吉島3599元起。以上優惠價格為單程未稅。

台虎表示，台北-東京羽田／宮崎／茨城／花卷／普吉島／峴港／富國島／澳門，以及高雄-大阪／名古屋／沖繩／金浦／峴港／富國島／澳門，以上航線適用旅遊期間為今天至明年3月29日。優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。

台灣虎航 富國島 澳門

延伸閱讀

長榮粉萌機快閃高雄-香港 華航皮卡丘彩繪機明年飛日韓

台中酒店師傅教病童做耶誕甜點 中山醫大兒童病房飄香

城市盃青少棒／黃子齊投打守俱佳當功臣 長安3連勝

【重磅快評】進入地震活躍期 現有地震研究夠嗎？

相關新聞

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 今天上午10時開搶

台灣虎航促銷活動又來了。台虎推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起，遊日韓1599元...

搶攻家庭親子客層 王品「原燒」轉型推日式自助吧

王品餐飲集團(2727)今(23)日宣布，為搶攻親子客層商機，旗下採套餐形式深耕燒肉市場20年的「原燒」日式燒肉，以台中...

訪鹿港小鎮 賞工藝美學

有行旅帶領旅人尋訪彰化鹿港，前往龍山寺，欣賞南管樂師演奏以及國寶級職人演繹「春仔花」和「吹糖人」傳統技藝。旅程還會參觀展...

長榮粉萌機快閃高雄-香港 華航皮卡丘彩繪機明年飛日韓

長榮航空日前全新亮相的Hello Kitty「粉萌機」好評不斷，為滿足南部鄉親的期待，長榮航空今宣布，明年1月22日至2...

2025準新娘照過來！婚紗禮服「時裝化」多樣風格一次看

婚紗與訂製時裝相的界線越來越模糊，甚至時尚圈吹起的「Soft Power／柔性權力」風格也愈來愈明顯。LinLi Bou...

長榮航Hello Kitty彩繪機 2025限期執飛高雄香港

長榮航空股份有限公司今天說，最新彩繪Hello Kitty「粉萌機」2025年1月22日到2月28日限定飛航高雄-香港午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。