搶攻家庭親子客層 王品「原燒」轉型推日式自助吧

王品餐飲集團(2727)今(23)日宣布，為搶攻親子客層商機，旗下採套餐形式深耕燒肉市場20年的「原燒」日式燒肉，以台中西屯家樂福店為轉型示範店，即日起以嶄新的日式自助吧和全新單／雙人套餐，搶先與中部消費者見面。

即日起至2025年1月5日，台中人到店用餐並出示證件，兩人85折、四人75折。台中西屯家樂福店試營運三日來，單店業績明顯成長四成。開幕首2日訂位已滿，帶動嶄新內用商模「未營運先轟動」的氣勢。

王品表示，「原燒」目前全台擁有16家分店，未來都將逐步轉型為日式自助吧＋單/雙人套餐營運模式，鎖定家庭親子消費客層。

其中，台中西屯家樂福店搶先完成改裝，增設祭典造型日式自助吧。未來，不僅現有分店都將逐步轉型，也會持續在全台各地開展新店，尤其是好停車的百貨商場為優先考量，台北、台中只要有合適的地點都會評估。

為提供消費者豐富的用餐體驗，「原燒」日式燒肉台中西屯家樂福店採用自助吧，提供入座即食的壽喜燒飯、海鮮巧達濃湯、冰品飲料，多達50道菜色，還有燒肉市場唯一日式手作沙拉、專人現烤的焦糖牛肉吐司、還有DIY蔬菜燒及各式烤肉食材，無限享用。

單人燒肉套餐648元起，可獨享伊比利豬或安格斯牛；雙人套餐1,498元起，除了「戰斧豬排套餐」，還主打擺盤吸睛的「安格斯牛火山套餐」和「澳洲和牛火山套餐」。

此外，門店還獨家提供限時限量的驚喜甜點，本季為「黑糖珍珠蛋塔」，未來將不定期更換品項，持續帶給消費者耳目一新的體驗。內用消費套餐即可免費使用自助吧，成人單點398元，121至140公分的兒童收費238元。

原燒表示，肉品套餐內容規劃三款單人和四組雙人套餐，單人燒肉套餐份量十足，肉品多達9盎司，其中，「極品安格斯牛單人套餐」可獨享安格斯肩小排/雪花牛、板腱牛和角切牛等重磅肉品；澎湃的雙人組合則有重量級「戰斧豬排套餐」，內含明星商品戰斧豬排，還有松阪豬、櫻桃鴨胸等。

此次主打「安格斯牛火山套餐」，雪花板腱牛火山擺盤吸睛，伴隨乾冰華麗出場，也吃得到安格斯肩小排和澳洲和牛板腱／牛雪花等人氣肉品，滿足獨食的追肉老饕和與親友共度豐盛聚餐時光的需求。

「原燒」日式燒肉台中西屯家樂福店獨厚台中消費者，即日起至2025年1月5日，同桌一名消費者秀出台中的身分證、健保卡、學生證或公司名片，揪團來店消費享兩人85折、四人75折優惠。