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長榮粉萌機快閃高雄-香港 華航皮卡丘彩繪機明年飛日韓

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空日前全新亮相的Hello Kitty「粉萌機」，明年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄－香港午班機BR849／BR850航班。圖／長榮航空提供
長榮航空日前全新亮相的Hello Kitty「粉萌機」，明年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄－香港午班機BR849／BR850航班。圖／長榮航空提供

長榮航空日前全新亮相的Hello Kitty「粉萌機」好評不斷，為滿足南部鄉親的期待，長榮航空今宣布，明年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄－香港午班機BR849／BR850航班；另外，華航也積極佈局高雄航線，明年1月1日起將以皮卡丘彩繪機派飛高雄－大阪、首爾等日韓熱門航線。

Hello Kitty「粉萌機」為長榮航空A321-200機型所塗裝的全新彩繪機，該架飛機是以粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影。

長榮航空表示，香港一直都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，密集航班以及約100分鐘的飛行時間，便可盡情享受購物樂趣和品嚐道地的港式美食；長榮航空透露，將以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

長榮航空表示，為慶賀「粉萌機」期間限定飛航高雄-香港航線，2025年1月22日首航當日將於高雄國際航空站舉辦驚喜活動，搭乘首航班BR849的旅客除了能獲得「粉萌機」限定首航禮，參加現場互動遊戲還可獲得限量小禮物。

另外，華航日前也宣佈，將引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計2029年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務。

華航指出，明年1月1日起，深受民眾喜愛的「皮卡丘彩繪機CI」派飛高雄出發的日韓航線，規畫每周7班，包含CI176／CI177 高雄－大阪及 CI164／CI165 高雄－首爾（仁川）航線，滿足高雄旅遊需求，也期待吸引海外旅客造訪台灣南部。

華航表示，新世代A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180席座位，全機配有4K高畫質個人影音設備；2月3日起，也將直航高雄－熊本，每周一、三、六共3班，提供南部旅客嶄新體驗與便捷服務。

長榮航空日前全新亮相的Hello Kitty「粉萌機」，明年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄－香港午班機BR849／BR850航班。圖／長榮航空提供
長榮航空日前全新亮相的Hello Kitty「粉萌機」，明年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄－香港午班機BR849／BR850航班。圖／長榮航空提供
長榮航空日前全新亮相的Hello Kitty「粉萌機」，明年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄－香港午班機BR849／BR850航班。圖／長榮航空提供
長榮航空日前全新亮相的Hello Kitty「粉萌機」，明年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄－香港午班機BR849／BR850航班。圖／長榮航空提供

航線 華航 長榮

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