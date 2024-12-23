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2025準新娘照過來！婚紗禮服「時裝化」多樣風格一次看

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
透視設計，尤其是「透腿」是2025的一大趨勢，右圖為「Olivia」譚以欣。圖／LinLi Boutique提供
透視設計，尤其是「透腿」是2025的一大趨勢，右圖為「Olivia」譚以欣。圖／LinLi Boutique提供

婚紗與訂製時裝相的界線越來越模糊，甚至時尚圈吹起的「Soft Power／柔性權力」風格也愈來愈明顯。LinLi Boutique創辦人林莉指出，「透視」、「腰線」、「解構」是2025年的婚紗禮服3大關鍵字，透過品牌設計體現六大設計趨勢。專注於為現代女性提供高級訂製服和高級訂製婚紗的LETOII ATELIER與和MAISON WENĒE，則探過展出2025秋冬高級訂製系列，以藝術性全是當代女性的力量和個性。

LinLi Boutique將超人氣的雲朵包線條和空氣感，透過花苞般的裙擺或是泡泡袖權釋成俏麗的禮服，同時，與過往相比，服裝上半身底部移至腰下，搭配穿透、輕盈感的裙子，展現個性同時能修飾身材比例，尤其「透腿」的設計增添性感魅力。撞色、異材質拼接營造的強烈視覺效果顯得活潑，而多變化的馬甲切割線，打破馬甲既定的形象，透過線條交織也能讓腰部顯瘦；有別於以往立體結構的裙型如變形魚尾或立體剪裁，方便走動又不失大氣，讓禮服更有生命力。

LETOII ATELIER 2025秋冬主題為「隱愛：我們與上天的契約」，以象牙白與波爾多紅的浪漫漸層色彩可畫愛情。輕盈的薄紗和重工廓形傳遞力量與柔美的並存。而透視蕾絲與鴕鳥毛則營造出既輕盈柔和又澎湃的視覺效果。LETOII ATELIER更同時推出全新DEMI-COUTURE「微訂製系列」訂製服，採用現代簡約的永恆版型，將高級訂製的奢華感帶入日常生活。

MAISON WENĒE 2025高級訂製系列以「LOVE LETTERS 情書」為主題，靈感來自拿破崙的情書。立體剪裁與層疊輕盈面料象徵著思念的複雜與厚重。色彩與剪裁則體現出復古浪漫的情懷。限量版高級訂製薇妮體雕衣更融入復古蕾絲元素，以量身訂製的貼身系列美化每一位女性的身形。

LETOII ATELIER「DEMI-COUTURE」微訂製系列。圖／LETOII ATELIER提供
LETOII ATELIER「DEMI-COUTURE」微訂製系列。圖／LETOII ATELIER提供
LETOII ATELIER透視蕾絲與鴕鳥毛的運用，讓作品增添戲劇張力與層次感。圖／LETOII ATELIER提供
LETOII ATELIER透視蕾絲與鴕鳥毛的運用，讓作品增添戲劇張力與層次感。圖／LETOII ATELIER提供
空氣感或是花苞般的裙擺以及泡泡袖，都是雲朵造型的延伸。圖／伊林娛樂、LinLi Boutique提供
空氣感或是花苞般的裙擺以及泡泡袖，都是雲朵造型的延伸。圖／伊林娛樂、LinLi Boutique提供
撞色和異材質運用，製造視覺衝擊，產生衝突的美感。圖／LinLi Boutique提供
撞色和異材質運用，製造視覺衝擊，產生衝突的美感。圖／LinLi Boutique提供
MAISON WENĒE 2025高級訂製發表華麗亮相上海時裝週。圖／MAISON WENĒE提供
MAISON WENĒE 2025高級訂製發表華麗亮相上海時裝週。圖／MAISON WENĒE提供
LETOII ATELIER發佈的BRIDAL COUTURE高級訂製婚紗系列，一針一線的手工鴕鳥毛與細膩的面料巧妙結合。圖／LETOII ATELIER提供
LETOII ATELIER發佈的BRIDAL COUTURE高級訂製婚紗系列，一針一線的手工鴕鳥毛與細膩的面料巧妙結合。圖／LETOII ATELIER提供
LETOII ATELIER發表2025 秋冬高級訂製系列「隱愛：我們與上天的契約」。圖／LETOII ATELIER提供
LETOII ATELIER發表2025 秋冬高級訂製系列「隱愛：我們與上天的契約」。圖／LETOII ATELIER提供
變形的魚尾或是解構的立裁抓褶，為裙型增加更多可能性。圖／LinLi Boutique提供
變形的魚尾或是解構的立裁抓褶，為裙型增加更多可能性。圖／LinLi Boutique提供
多變化的馬甲切割線，打破馬甲既定的形象，透過線條交織也能讓腰部顯瘦。圖／LinLi Boutique提供
多變化的馬甲切割線，打破馬甲既定的形象，透過線條交織也能讓腰部顯瘦。圖／LinLi Boutique提供
上半身整個往下移，調整過後的腰線重塑身材比例。圖／喜鵲娛樂、LinLi Boutique提供
上半身整個往下移，調整過後的腰線重塑身材比例。圖／喜鵲娛樂、LinLi Boutique提供
MAISON WENĒE 2025高級訂製系列以「LOVE LETTERS 情書」為主題。圖／MAISON WENĒE提供
MAISON WENĒE 2025高級訂製系列以「LOVE LETTERS 情書」為主題。圖／MAISON WENĒE提供

婚紗

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