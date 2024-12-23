2025準新娘照過來！婚紗禮服「時裝化」多樣風格一次看

婚紗與訂製時裝相的界線越來越模糊，甚至時尚圈吹起的「Soft Power／柔性權力」風格也愈來愈明顯。LinLi Boutique創辦人林莉指出，「透視」、「腰線」、「解構」是2025年的婚紗禮服3大關鍵字，透過品牌設計體現六大設計趨勢。專注於為現代女性提供高級訂製服和高級訂製婚紗的LETOII ATELIER與和MAISON WENĒE，則探過展出2025秋冬高級訂製系列，以藝術性全是當代女性的力量和個性。

LinLi Boutique將超人氣的雲朵包線條和空氣感，透過花苞般的裙擺或是泡泡袖權釋成俏麗的禮服，同時，與過往相比，服裝上半身底部移至腰下，搭配穿透、輕盈感的裙子，展現個性同時能修飾身材比例，尤其「透腿」的設計增添性感魅力。撞色、異材質拼接營造的強烈視覺效果顯得活潑，而多變化的馬甲切割線，打破馬甲既定的形象，透過線條交織也能讓腰部顯瘦；有別於以往立體結構的裙型如變形魚尾或立體剪裁，方便走動又不失大氣，讓禮服更有生命力。

LETOII ATELIER 2025秋冬主題為「隱愛：我們與上天的契約」，以象牙白與波爾多紅的浪漫漸層色彩可畫愛情。輕盈的薄紗和重工廓形傳遞力量與柔美的並存。而透視蕾絲與鴕鳥毛則營造出既輕盈柔和又澎湃的視覺效果。LETOII ATELIER更同時推出全新DEMI-COUTURE「微訂製系列」訂製服，採用現代簡約的永恆版型，將高級訂製的奢華感帶入日常生活。