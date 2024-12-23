長榮航Hello Kitty彩繪機 2025限期執飛高雄香港

長榮航空股份有限公司今天說，最新彩繪Hello Kitty「粉萌機」2025年1月22日到2月28日限定飛航高雄-香港午班機BR849/BR850航班，搭上午航班也有可愛三麗鷗主題客艙服務用品。

長榮航空發布新聞稿表示，香港一直是台灣旅客最熟悉旅遊目的地之一，密集航班及約100分鐘飛行時間就可盡情享受購物樂趣和品嚐道地港式美食。長榮航空以空中巴士A321-200機型執飛，配置8個商務艙、176個經濟艙。

「粉萌機」是以長榮航空A321-200機型所塗裝全新彩繪機，以粉絲們最愛粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除機身塗裝，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋與米果包裝等服務備品。

長榮航空說，2025年1月22日首航時於高雄國際航空站辦驚喜活動，搭首航班BR849旅客可獲「粉萌機」限定首航禮，參加現場互動遊戲還可獲限量小禮物。