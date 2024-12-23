長榮航Hello Kitty彩繪機 2025限期執飛高雄香港
長榮航空股份有限公司今天說，最新彩繪Hello Kitty「粉萌機」2025年1月22日到2月28日限定飛航高雄-香港午班機BR849/BR850航班，搭上午航班也有可愛三麗鷗主題客艙服務用品。
長榮航空發布新聞稿表示，香港一直是台灣旅客最熟悉旅遊目的地之一，密集航班及約100分鐘飛行時間就可盡情享受購物樂趣和品嚐道地港式美食。長榮航空以空中巴士A321-200機型執飛，配置8個商務艙、176個經濟艙。
「粉萌機」是以長榮航空A321-200機型所塗裝全新彩繪機，以粉絲們最愛粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除機身塗裝，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋與米果包裝等服務備品。
長榮航空說，2025年1月22日首航時於高雄國際航空站辦驚喜活動，搭首航班BR849旅客可獲「粉萌機」限定首航禮，參加現場互動遊戲還可獲限量小禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言