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全光譜貼近自然守護視界！老牌文具品牌推出首款護眼檯燈

聯合新聞網／ 有你共創
(圖／有你共創提供)
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使用家中的檯燈是否能讓眼睛舒適？無論是在辦公閱讀、讀寫作業、使用3C產品、休閒娛樂等場合，擁有足夠的照明對雙眼極為重要，但你是否會經常感覺，哪怕在光線明亮或開啟檯燈的情況下，眼睛依然很快感到疲勞呢？很大的可能，你現在用的檯燈，並不真的適合你。若長時間處於光線不足的環境，可能導致眼睛疲勞，或是增加近距離用眼進而影響視力。

深耕台灣70年的文具品牌利百代，陪伴無數人一起長大，而今借鑑過往文具產品的研發經驗與使用者反饋等深厚基礎，更加深入到使用者的日常，設計出能陪伴大家生活的產品，全新推出 - 利百代首款結合全光譜自然光、抑菌淨化和時間管理等多種貼心功能的【利百代 舒視燈｜澄淨光抑菌護眼檯燈】，為使用者提供一個安心、舒適、與自然相近的照明體驗。

(圖／有你共創提供)
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一個好的護眼檯燈基本要擁有充足的照明、RG0等級無藍光危害與超過90的Ra演色指數，【利百代 舒視燈｜澄淨光抑菌護眼檯燈】提供全光譜貼近自然的均勻光源，經SGS與第三方測試符合RG0豁免級，亦符合國際AA級照度，能提供無藍光危害、低頻閃眩光，以及Ra>98的高演色性還原真實色彩，並具備智慧光感模式能自動偵測環境光來調整亮度，隨時提供人眼舒適的光線，對提升專注力和體驗更加有益。

除此之外，【利百代 舒視燈｜澄淨光抑菌護眼檯燈】採用光觸媒抑菌技術，以溫和淨化的方式去除空氣中的有害分子、抑制細菌孳生，可以讓您在使用檯燈時，能體驗全光譜光源帶來的舒適，同時也能享受到乾淨空氣。

(圖／有你共創提供)
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不僅搭載多功能的LED液晶顯示和觸控調光面板，最高支援七段無極調光，能流暢地切換亮度，LED液晶顯示包含日期、時間、溫度等實用資訊，更是內建了被稱為「天才時間管理法」的蕃茄工作鐘模式，番茄工作法在1980年代由Francesco Cirillo創立，這是一種將時間分為25分鐘專注時間和5分鐘休息時間的工作模式，經多國研究證實能有效提升學習與工作表現，連曾任臺灣數位發展部部長的唐鳳都在使用，輕鬆點擊觸控面板就能啟動，顧眼、抑菌、強化專注力一燈搞定。

【利百代 舒視燈｜澄淨光抑菌護眼檯燈】由有 . 設計團隊於12/24(二)全台首發在嘖嘖平台進行募資，家裡有學齡兒童或正需要一台多功能、設計貼心的護眼檯燈的你，千萬別錯過超早鳥63折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。

嘖嘖募資平台

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使用者 檯燈

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