打翻牛奶也不用動手清！科沃斯X8 PRO OMNI全自動洗地機器人預購超早鳥價32,988元

科沃斯ECOVACS重磅推出全台首款全自動洗地機器人DEEBOT X8 PRO OMNI，全新清潔模式鎖定消費者的日常居家清潔痛點，搭載集團旗下洗地機龍頭品牌添可Tineco的「恆壓滾筒活水洗地技術」，將現有掃拖機器人的拖布設計升級成16孔活水系統，以活水洗地方式，輕鬆大幅提升地面清潔力。

科沃斯DEEBOT X8 PRO OMNI搭載「OZMO ROLLER恆壓滾筒活水洗地技術」，拖布型態從雙圓盤式全新進化成滾筒式，接觸地板面積縮小，使對地面壓力更集中高達至4,000Pa，與傳統雙圓盤式機種僅有的340Pa提高近12倍，清潔效果自然更強；加上滾筒每分鐘200轉的超高轉速，對地板局部髒汙施加恆定向下壓力，再搭配「16孔活水系統」，透過4大步驟：1噴、2洗、3刮、4抽，達成一邊拖地一邊自動清洗，相比傳統雙圓盤式拖布需拖完一定面積後才會返回基座進行清洗，DEEBOT X8 PRO OMNI每滾一圈都猶如更換全新拖布，針對較難清除的油漬，或是大量打翻的液體、髒污，都能快速讓地面恢復潔淨如新。

針對家中不同形狀邊緣的傢俱、桌椅，DEEBOT X8 PRO OMNI運用「TruEdge靈隙2.0雙恆貼邊技術」，邊刷與滾筒拖布都可以靈活伸縮，自動沿著不規則物體邊緣、深入邊角縫隙，極限貼邊清潔實現地板全面覆蓋。

同時，科沃斯研發的「航太等級mini dToF雷達」採用全嵌入式設計，纖薄機身高度僅9.8公分，可自由靈活穿梭在床底、沙發底等陰暗低矮空間，搭配「AIVI 3D深感視覺模組」及「TruEdge 3D沿邊結構光」等多組感測器同時協作，構築完整「三維全向感知能力」，不僅能智慧調整貼邊距離，且不需補光也能輕鬆應對各種障礙，達到100%的避障準確率，即使處於昏暗環境依然暢行無阻。

針對許多民眾困擾的毛髮纏繞問題，DEEBOT X8 PRO OMNI搭載「ZeroTangle靈纏2.0氣旋梳齒防纏繞技術」，3V氣旋導流設計透過全新45度V型斜植毛讓毛髮瞬間轉移且不易卡入刷毛縫隙，搭配18公分的V型螺旋設計推動毛髮向中心位置聚攏，再以18,000Pa市面頂規吸力與V型梳齒結構反覆鬆動使毛髮更容易吸入塵盒，解決過往毛髮纏繞問題，不需再花費心力手動剪開滾刷上的毛髮纏結，更沒有刮傷地板或刀片誤傷小孩、寵物的風險。

透過APP設定，還可以分區調整清潔時的水量多寡，以及智慧調節熱水洗溫度，結束後再透過「63℃熱風正反方向共720°旋轉烘乾」，有效除菌乾燥，避免陰乾可能導致的發臭問題，從而確保每次清潔都更加徹底衛生。除此之外，基座還具備自清潔、自動集塵、自動添加清潔液等智慧功能，清潔槽可高達150天免維護，真正達到解放雙手的極致清潔體驗。