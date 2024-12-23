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現享75折起！王品「原燒」大升級 50種食材自助吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「原燒日式燒肉 台中西屯家樂福店」首度加入「日式自助吧」。圖／王品提供
「原燒日式燒肉 台中西屯家樂福店」首度加入「日式自助吧」。圖／王品提供

王品旗下的「原燒日式燒肉」，即日起以「台中西屯家樂福店」作為示範，推出全新單人、雙人套餐，並且首度加入「日式自助吧」，無限提供壽喜燒飯、烤肉食材、沙拉、焦糖牛肉吐司等50種食材與菜色，每人648元起。即日起「台中人」憑證件，限時可享2人85折、4人75折優惠。

「原燒台中西屯家樂福店」此次肉品套餐提供3款單人套餐，每人648元起。其中「極品安格斯牛 單人套餐」可獨享安格斯肩小排／雪花牛、板腱牛和角切牛等重磅肉品。另外4款雙人套餐，每套1,498元起，包括有戰斧豬排套餐、安格斯牛火山套餐等不同選擇。

除此之外，「原燒台中西屯家樂福店」也率先完成改裝，新增祭典造型日式自助吧，提供有海鮮巧達濃湯、日式手作沙拉、焦糖牛肉吐司、DIY蔬菜燒、各式烤肉食材，以及壽喜燒飯、冰品與飲料，共計達50款菜色與食材。內用消費套餐即可免費使用自助吧，單點398元，兒童238元。

即日起至1月5日，至原燒台中西屯家樂福店用餐，同桌一名消費者憑台中的身分證、健保卡、學生證或公司名片，可享兩人85折、四人75折優惠。12月23日、24日，憑台中西屯區的身分證、東海或逢甲大學的學生證、台中工業區或澄清醫院的工作證，擁有最低7折優惠。

原燒新菜單提供全新單人、雙人套餐。圖／王品提供
原燒新菜單提供全新單人、雙人套餐。圖／王品提供
日式自助吧提供多種食材，還有海鮮巧達湯、沙拉、焦糖牛肉吐司等菜色。圖／王品提供
日式自助吧提供多種食材，還有海鮮巧達湯、沙拉、焦糖牛肉吐司等菜色。圖／王品提供

套餐 家樂福 食材

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