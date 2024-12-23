現享75折起！王品「原燒」大升級 50種食材自助吃到飽

王品旗下的「原燒日式燒肉」，即日起以「台中西屯家樂福店」作為示範，推出全新單人、雙人套餐，並且首度加入「日式自助吧」，無限提供壽喜燒飯、烤肉食材、沙拉、焦糖牛肉吐司等50種食材與菜色，每人648元起。即日起「台中人」憑證件，限時可享2人85折、4人75折優惠。

「原燒台中西屯家樂福店」此次肉品套餐提供3款單人套餐，每人648元起。其中「極品安格斯牛 單人套餐」可獨享安格斯肩小排／雪花牛、板腱牛和角切牛等重磅肉品。另外4款雙人套餐，每套1,498元起，包括有戰斧豬排套餐、安格斯牛火山套餐等不同選擇。

除此之外，「原燒台中西屯家樂福店」也率先完成改裝，新增祭典造型日式自助吧，提供有海鮮巧達濃湯、日式手作沙拉、焦糖牛肉吐司、DIY蔬菜燒、各式烤肉食材，以及壽喜燒飯、冰品與飲料，共計達50款菜色與食材。內用消費套餐即可免費使用自助吧，單點398元，兒童238元。