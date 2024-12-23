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金世正「酒醉羅曼史」愛用包款 通勤族知性穿搭學起來

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓星金世正在新作「酒醉羅曼史」中，搭配多款Longchamp包款，示範魅力的日常、通勤穿搭。圖／Longchamp提供
韓星金世正在新作「酒醉羅曼史」中，搭配多款Longchamp包款，示範魅力的日常、通勤穿搭。圖／Longchamp提供

韓星金世正再度合作「社內相親」的導演朴繕虎，與李鍾元共演全新浪漫喜劇「酒醉羅曼史」。劇中金世正飾演個性爽朗熱情的酒類公司銷售女王，遇上李鍾元演出的性格敏感細膩的釀酒廠代表，展開反差愛。身為Longchamp品牌大使的金世正，劇中同樣愛用Longchamp包款，包括Roseau、Le Pliage、Daylong等系列包款，演繹魅力的日常、通勤穿搭

金世正飾演的酒商業務，劇中造型以襯衫、背心和褲裝等日常通勤穿搭為主，包款也偏好簡約俐落設計，以經典黑、棕、米色為主要色調，劇中穿搭，特別適合喜歡知性風格穿搭的上班族參考搭配。

像是金世正身穿著條紋襯衫，斜背一款黑色Roseau手提包，這款包款特色為精緻牛皮包身上點綴著金屬竹節扣，為簡約穿搭賦予亮點。男主角李鍾元與金世正展開第一次約會時，她換上一身白色套裝，搭配白紙色Roseau手提包，呈現清新的輕盈感。

另一個場景，她為約會穿搭選擇Longchamp無袖背心和牛仔褲，肩背黑色Roseau手提包，不過度刻意打扮的約會造型，展現率性魅力。在送別會上，金世正穿著亞麻色高領，搭配同色系西裝外套和牛仔褲，手提栗子色Roseau包，側邊搭配了一條花紋肩背帶，展現作為銷售女王氣場。

金世正在韓劇「酒醉羅曼史」斜背泥褐色Roseau水桶包。圖／Longchamp提供
金世正在韓劇「酒醉羅曼史」斜背泥褐色Roseau水桶包。圖／Longchamp提供
金世正在韓劇「酒醉羅曼史」斜背黑色Roseau手提包。圖／Longchamp提供
金世正在韓劇「酒醉羅曼史」斜背黑色Roseau手提包。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau系列手提包S (黑色)，28,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau系列手提包S (黑色)，28,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau系列手提包XS (白紙色)，23,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau系列手提包XS (白紙色)，23,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau系列水桶包XS (泥褐色)，21,700元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau系列水桶包XS (泥褐色)，21,700元。圖／Longchamp提供

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