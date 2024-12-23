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旅遊業者：日本旅客來台年增32% 仍有成長空間

中央社／ 台北23日電

旅遊業者Klook日本總經理増田航今天指出，日本旅客來台年增32%，且還在持續攀升，由於日本旅客持有護照比例偏低等因素，讓人數尚未回到疫情前水準，顯示還有很大的成長空間。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，日本旅客出國比例仍偏低，對此，Klook日本總經理増田航今天向媒體表示，主要是日圓匯率疲弱，導致出國變貴、護照持有比例不到20%、社會氛圍認為出國是奢侈。

増田航說，據統計日本旅客來台人數持續攀升，今年日本旅客入境台灣年成長32%，出國的日本旅客中有16.5%是選擇造訪台灣，不論是來台旅客量或佔比都持續攀升，且日本旅客出國比例尚未回到疫情之前，顯示還有很大的成長空間。

増田航指出，為了刺激日本旅客來台旅遊，除了有台灣觀光署的金福氣抽獎外，還有給予高鐵優惠等，讓台灣商品流量年成長率高達220%，銷量更成長300%，顯示對日本旅客來說，優惠促銷降低花費是很重要的。

増田航表示，未來透過AI可以降低旅遊的不便，尤其日本旅客到海外旅遊都會擔心語言不通導致體驗不佳，以Klook的訂購按摩系統為例，讓旅客可以直接透過手機預約，不用擔心有溝通不良的問題。

増田航說，除此之外目前有跟Google合作，讓旅客可以自行選擇要比較的一日遊後，可以協助製作比較表讓旅客參考外，也有自動翻譯，來解決語言隔閡，並會透過AI來補足人力空缺。

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