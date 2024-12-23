終於支援了！犀牛盾推出iPhone 16系列「相機按鈕版」防摔手機殼

iPhone 16系列推出後，特殊的「相機控制」按鈕讓各家保護殼廠商都陷入腦力激盪，有別於原廠配件具備結合傳導層的藍寶石玻璃，可將手指動作傳送到「相機控制」按鈕，副廠配件首波推出幾乎都只能用「挖孔」的方式來對應，若是挖孔位置、角度沒有抓好，操作起來就是沒有那麼順手。近期，犀牛盾宣布推出專為iPhone 16系列機種量身打造的「相機按鈕版」防摔手機殼，採用高科技產業常見的「奈米碳管」材料製作，大大提升iPhone 16 用戶使用「相機控制鍵」功能體驗。

犀牛盾全新推出「相機按鈕版」防摔手機殼，獨家使用「奈米碳管材料」在按鈕設計中，這項材料具備獨特的導電性，打造出導電性極佳的「電容式按鈕」，達到媲美原生手機的按鍵靈敏度，透過輕點、按壓、滑動，快速傳遞操控指令，同時透過雙向結構設計降低誤觸情形。而能夠做到靈敏觸控除了導電性，按鈕內部還設有6顆圓柱體，與iPhone 16手機本身銅觸點完美契合，確保每一次操作皆有精準反應，讓拍照時刻更加絲滑順暢。