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終於支援了！犀牛盾推出iPhone 16系列「相機按鈕版」防摔手機殼

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
犀牛盾「相機按鈕版」防摔手機殼，「奈米碳管」製作的相機按鈕，操作靈敏度媲美原生相機控制按鍵。記者黃筱晴／攝影
犀牛盾「相機按鈕版」防摔手機殼，「奈米碳管」製作的相機按鈕，操作靈敏度媲美原生相機控制按鍵。記者黃筱晴／攝影

iPhone 16系列推出後，特殊的「相機控制」按鈕讓各家保護殼廠商都陷入腦力激盪，有別於原廠配件具備結合傳導層的藍寶石玻璃，可將手指動作傳送到「相機控制」按鈕，副廠配件首波推出幾乎都只能用「挖孔」的方式來對應，若是挖孔位置、角度沒有抓好，操作起來就是沒有那麼順手。近期，犀牛盾宣布推出專為iPhone 16系列機種量身打造的「相機按鈕版」防摔手機殼，採用高科技產業常見的「奈米碳管」材料製作，大大提升iPhone 16 用戶使用「相機控制鍵」功能體驗。

犀牛盾全新推出「相機按鈕版」防摔手機殼，獨家使用「奈米碳管材料」在按鈕設計中，這項材料具備獨特的導電性，打造出導電性極佳的「電容式按鈕」，達到媲美原生手機的按鍵靈敏度，透過輕點、按壓、滑動，快速傳遞操控指令，同時透過雙向結構設計降低誤觸情形。而能夠做到靈敏觸控除了導電性，按鈕內部還設有6顆圓柱體，與iPhone 16手機本身銅觸點完美契合，確保每一次操作皆有精準反應，讓拍照時刻更加絲滑順暢。

此外，按鈕材質也秉持品牌環保永續精神，使用單一材料製作，與手機殼同時達到100%可再生回收利用。即日起於官網開賣，支援現有各系列產品，全新按鈕版手機殼將會與開孔版手機殼同步販售，消費者可依自身需求與喜好進行選擇。

鏡頭框、按鈕都可替換，隨心搭配色彩。記者黃筱晴／攝影
鏡頭框、按鈕都可替換，隨心搭配色彩。記者黃筱晴／攝影
犀牛盾「相機按鈕版」防摔手機殼，採用高科技產業常見的「奈米碳管」材料製作。記者黃筱晴／攝影
犀牛盾「相機按鈕版」防摔手機殼，採用高科技產業常見的「奈米碳管」材料製作。記者黃筱晴／攝影
透明殼也能有新花樣，犀牛盾運用RE:Texture立體塗層工藝，賦予Clear與JellyTint系列透明殼多層次紋理觸感。記者黃筱晴／攝影
透明殼也能有新花樣，犀牛盾運用RE:Texture立體塗層工藝，賦予Clear與JellyTint系列透明殼多層次紋理觸感。記者黃筱晴／攝影
鏡頭框、按鈕都可替換，隨心搭配色彩。記者黃筱晴／攝影
鏡頭框、按鈕都可替換，隨心搭配色彩。記者黃筱晴／攝影

材料 配件

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