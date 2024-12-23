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法式印花和蝴蝶變成華麗風景！DIOR GRAND SOIR迎蛇年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior Grand Soir 2025蛇年腕表，145萬元，全球限量38只。圖／Dior提供
Dior Grand Soir 2025蛇年腕表，145萬元，全球限量38只。圖／Dior提供

2025乙巳年的農曆新春將於2025年1月29日到來，在生肖上為蛇年。在中華文化中，蛇象徵著智慧與力量。這種神秘而迷人的動物同時象徵直覺、韌性和忠誠。Dior按照往年慣例推出以生肖為主題的工藝表款Dior Grand Soir 2025蛇年腕表，歡慶蛇年到來。

在這款對靈蛇生肖的表款，採用精鋼材質製作36毫米的表殼，並於玫瑰金鑄造的表圈上鑲嵌52顆鑽石。珍珠母貝面盤上點綴層次豐富的迷你風景，是由珍珠母貝雕刻花朵、樹葉組成的Toile de Jouy法式印花圖騰；一條飾有玫瑰金的蛋白石靈蛇置身於穿梭於植物叢中。

在神秘且魔幻的環境中，點綴著18K金玫瑰金雕琢而成的翩翩蝴蝶與花朵，不僅呼應這條滑行蛇的鱗片，也映襯出玫瑰金太妃時、分指針與CHRISTIAN DIOR字樣，精緻細膩。腕表背面霧面藍寶石水晶透明表背可清楚艦上，鐫刻「Limited Edition of 38」字樣的玫瑰金自動盤。Dior Grand Soir 2025蛇年腕表配藍色緞面搭配精鋼鑲鑽材質表扣，全球限量38只。

Dior Grand Soir 2025蛇年腕表表背，145萬元，全球限量38只。圖／Dior提供
Dior Grand Soir 2025蛇年腕表表背，145萬元，全球限量38只。圖／Dior提供

生肖 腕表 蛇年

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