全台南最紐約的地標！Tiffany新光三越台南新天地開幕

源自美國紐約的精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）全新專門店於新光三越台南新天地開幕，獨特店裝設計透過細膩的空間規劃，將紐約的都市文化風貌與Tiffany & Co.的精湛珠寶設計完美融合，打造出既現代又富有歷史意涵的店內氛圍。

專門店的外牆讓人想起紐約地鐵特有的磁磚貼牆風格，同時更以品牌的經典工藝為靈感，融合創辦人之子於1900年所研發的虹彩藝術玻璃技術，特別於玻璃磁磚上施釉，虹彩玻璃獨特的光澤質感體現品牌當年於工藝創新上的卓越成就。

迎賓空間的枝狀水晶吊燈，特別選用與紐約市大都會歌劇院相同品牌，由奧地利知名水晶燈具設計師Hans Harald Rath精心創作，與Tiffany Blue和璀璨金色的搭配，放射線型設計流暢細膩，映照櫥窗中Lock by Tiffany、HardWear以及T by Tiffany系列等Tiffany的多款經典作品。格外引人注目的水晶稜鏡藝術主視覺牆面，透過不同角度的光線折射，展現如鑽石般璀璨流光的視覺效果，呼應Tiffany自1848年便享有「鑽石之王」的美譽。

另一面牆的設計則是以品牌最具辨識度的高級珠寶系列「石上鳥」（Bird on the Rock）為主題，此沙龍區域展示高級珠寶作品。「石上鳥」是傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）於1965年為Tiffany打造出的經典設計；為致敬這位藝術大師對自然的無限熱愛，台南專門店特地於手繪牆面上訂製一座標誌性小鳥，身形由捷克燈飾品牌LASVIT利用波西米亞傳統玻璃水晶工藝打造，佇立於由義大利國寶級品牌Venini採藝術吹製技法製成的藍色玻璃之上。這不僅是整體空間的一大亮點，猶如佇立在坦桑石上的小鳥，也讓人想起Tiffany是在1968年首個將這款新興珍稀寶石引進美國、並運用於高級珠寶創作的品牌。

除此之外，Tiffany台南專門店的全新裝潢以手工訂製為主軸，每一處皆融入台灣獨有的大自然元素，從牆面靈感源自夕陽雲彩到VIP沙龍空間的藝術壁紙裝飾，象徵幸福與尊貴的蘭花圖案，不僅呼應Tiffany於法國博覽會榮獲四項金獎的輝煌成就，更為VIP沙龍空間營造出徜徉花海的幸福氛圍。