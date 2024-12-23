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全台南最紐約的地標！Tiffany新光三越台南新天地開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.全新新光三越台南新天地專門店店裝外牆。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.全新新光三越台南新天地專門店店裝外牆。圖／蒂芙尼提供

源自美國紐約的精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）全新專門店於新光三越台南新天地開幕，獨特店裝設計透過細膩的空間規劃，將紐約的都市文化風貌與Tiffany & Co.的精湛珠寶設計完美融合，打造出既現代又富有歷史意涵的店內氛圍。

專門店的外牆讓人想起紐約地鐵特有的磁磚貼牆風格，同時更以品牌的經典工藝為靈感，融合創辦人之子於1900年所研發的虹彩藝術玻璃技術，特別於玻璃磁磚上施釉，虹彩玻璃獨特的光澤質感體現品牌當年於工藝創新上的卓越成就。

迎賓空間的枝狀水晶吊燈，特別選用與紐約市大都會歌劇院相同品牌，由奧地利知名水晶燈具設計師Hans Harald Rath精心創作，與Tiffany Blue和璀璨金色的搭配，放射線型設計流暢細膩，映照櫥窗中Lock by Tiffany、HardWear以及T by Tiffany系列等Tiffany的多款經典作品。格外引人注目的水晶稜鏡藝術主視覺牆面，透過不同角度的光線折射，展現如鑽石般璀璨流光的視覺效果，呼應Tiffany自1848年便享有「鑽石之王」的美譽。

另一面牆的設計則是以品牌最具辨識度的高級珠寶系列「石上鳥」（Bird on the Rock）為主題，此沙龍區域展示高級珠寶作品。「石上鳥」是傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）於1965年為Tiffany打造出的經典設計；為致敬這位藝術大師對自然的無限熱愛，台南專門店特地於手繪牆面上訂製一座標誌性小鳥，身形由捷克燈飾品牌LASVIT利用波西米亞傳統玻璃水晶工藝打造，佇立於由義大利國寶級品牌Venini採藝術吹製技法製成的藍色玻璃之上。這不僅是整體空間的一大亮點，猶如佇立在坦桑石上的小鳥，也讓人想起Tiffany是在1968年首個將這款新興珍稀寶石引進美國、並運用於高級珠寶創作的品牌。

除此之外，Tiffany台南專門店的全新裝潢以手工訂製為主軸，每一處皆融入台灣獨有的大自然元素，從牆面靈感源自夕陽雲彩到VIP沙龍空間的藝術壁紙裝飾，象徵幸福與尊貴的蘭花圖案，不僅呼應Tiffany於法國博覽會榮獲四項金獎的輝煌成就，更為VIP沙龍空間營造出徜徉花海的幸福氛圍。

為歡慶開幕，備受歡迎的Tiffany Knot系列推出多款窄版新品，包括鋪鑲鑽石的手環、戒指與耳環，每件作品都將繩結的設計巧妙融入，寓意愛的緊密連結。繩結在工藝上的製作極具挑戰性，需精準掌握金屬的熔點，快速且細緻地繞出完美的結構，是體現精湛珠寶工藝和創意巧思的品味之作。

Tiffany Knot 18K玫瑰金鑽石窄版手環，約25萬9,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鑽石窄版手環，約25萬9,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K白金鋪鑲鑽石窄版戒指，約14萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K白金鋪鑲鑽石窄版戒指，約14萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.全新新光三越台南新天地專門店高級珠寶沙龍區。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.全新新光三越台南新天地專門店高級珠寶沙龍區。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K白金鋪鑲鑽石耳環中型款，約29萬元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K白金鋪鑲鑽石耳環中型款，約29萬元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金窄版手環，約15萬1,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金窄版手環，約15萬1,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K黃金窄版手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K黃金窄版手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指，約13萬6,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指，約13萬6,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.全新新光三越台南新天地專門店。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.全新新光三越台南新天地專門店。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 品牌 設計師

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