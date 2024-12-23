茶香、楓糖還有蠟筆小新！9間「新春餅乾禮盒」玩創意

金蛇年即將到來，準備好新年禮盒了嗎？包括楓糖男孩、京田製菓、珠寶盒法式點心坊、永心鳳茶、貓茶町、WA!COOKIES、BAC、查理布朗烘焙等品牌，都在過年前推出餅乾禮盒，風味囊括茶葉、楓糖、奶油等不同選擇；TASTE by MMHG則攜手手搖品牌SOMA，推出茶香蛋捲，同樣能為新年獻上滿滿心意。

【楓糖男孩】

來自日本的楓糖男孩，本次納入「新品楓糖榛果巧克力夾心餅乾」，加上經典的楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪，推出「新春限定24入禮盒」，每組1480元；另外還有「新春限定18入禮盒」，內含楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪，每組1,020元。

【京田製菓】

京田製菓攜手蠟筆小新，推出「蠟筆小新造型餅乾禮盒」，以蠟筆小新作為餅乾盒立體造型，可作為裝飾或收納盒，內含小新、小白、肥嘟嘟左衛門等3款不同造型奶油餅乾，充滿超萌童趣，每盒原價429元，優惠價399元。

【TASTE by MMHG】

MMHG湘樂餐飲集團旗下電商品牌「TASTE by MMHG」，今年攜手手搖品牌SOMA聯名推出「茶韻春喜Tea Harmonies」新年蛋捲禮盒，以SOMA經典茶歐蕾為基底製作，內含SOMA茶歐蕾蛋捲、小葉種紅茶蛋捲各3包，每盒990元；「經典茶點禮盒」內含小葉種紅茶蛋捲3包搭配包種茶酥1盒，790元。

【珠寶盒法式點心坊】

今年推出「豐盛之島 餅乾禮盒」選用原生香料、在地小農食材與有機茶，融入10款餅乾中，鐵盒設計結合山林、溪流與蛇年生生不息的意象，展現島嶼生機之美，每盒820元；「璀璨禮盒」匯集手工巧克力、法式水果軟糖、常溫蛋糕及香草千層棒等經典法式甜蜜，每盒2,150元；另外還有「春漾禮盒」、「茶金餅乾禮盒」可以選擇。

【永心鳳茶】

年節限定「金蛇舞春」餅乾禮盒，內含8款餅乾，其中包括全新口味「龍眼花曲奇」、「可可繁花」，另外還有草莓洛神夾心、茉莉綠茶、梨山烏龍等口味。餅乾採用幸運蛇、福扇、金幣等充滿寓意的多款造型，呼應貪食蛇的創意靈感，每盒原價780元，特價680元。

【貓茶町】

延續台灣茶的元素，今年推出「茶香三劍客」及「響茶雲霄」等茶葉餅乾禮盒，針對春節還有糕餅新品「芋花香」，共有3入、9入組合。針對台北車站限定推出的鐵觀音茶口味牛舌餅「鐵定平安」，除了6入規格外，還推出16入、高度近80公分的巨型禮盒「鐵定大平安」，增添送禮趣味。全系列均享新春優惠。

【WA!COOKIES】

YouTuber古娃娃創立的「WA!COOKIES」首度攜手彰化老字號肉乾「水根行」，推出「限量好運連年禮盒」，包括有「原味焦糖奶油曲奇＋鮮檸檬圓燒豬肉乾」、「重可可曲奇＋青花椒圓燒豬肉乾」等3種組合，1月8日前享優惠價799起。另外還有豪華澎湃漫金禮盒、雙層綜合曲奇等應景禮盒。

【BAC】

今年推出兩款禮盒傳遞年節祝福，「BAC經典午茶禮盒」內含內含經典香韻紅茶、手工蜂蜜燕麥餅乾，每盒售價780元。「BAC璀璨流金手工曲奇禮盒」內含黑金巧克力曲奇、檸檬奶油曲奇，每盒售價550元，12月29日前預訂，可享10盒以上9折優惠。

【查理布朗烘焙】