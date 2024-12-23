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茶香、楓糖還有蠟筆小新！9間「新春餅乾禮盒」玩創意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「貓茶町」延續台灣茶的元素，推出一系列茶香餅乾禮盒。圖／貓茶町提供
「貓茶町」延續台灣茶的元素，推出一系列茶香餅乾禮盒。圖／貓茶町提供

蛇年即將到來，準備好新年禮盒了嗎？包括楓糖男孩、京田製菓、珠寶盒法式點心坊、永心鳳茶、貓茶町、WA!COOKIES、BAC、查理布朗烘焙等品牌，都在過年前推出餅乾禮盒，風味囊括茶葉、楓糖、奶油等不同選擇；TASTE by MMHG則攜手手搖品牌SOMA，推出茶香蛋捲，同樣能為新年獻上滿滿心意。

【楓糖男孩】

來自日本的楓糖男孩，本次納入「新品楓糖榛果巧克力夾心餅乾」，加上經典的楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪，推出「新春限定24入禮盒」，每組1480元；另外還有「新春限定18入禮盒」，內含楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪，每組1,020元。

【京田製菓】

京田製菓攜手蠟筆小新，推出「蠟筆小新造型餅乾禮盒」，以蠟筆小新作為餅乾盒立體造型，可作為裝飾或收納盒，內含小新、小白、肥嘟嘟左衛門等3款不同造型奶油餅乾，充滿超萌童趣，每盒原價429元，優惠價399元。

【TASTE by MMHG】

MMHG湘樂餐飲集團旗下電商品牌「TASTE by MMHG」，今年攜手手搖品牌SOMA聯名推出「茶韻春喜Tea Harmonies」新年蛋捲禮盒，以SOMA經典茶歐蕾為基底製作，內含SOMA茶歐蕾蛋捲、小葉種紅茶蛋捲各3包，每盒990元；「經典茶點禮盒」內含小葉種紅茶蛋捲3包搭配包種茶酥1盒，790元。

【珠寶盒法式點心坊】

今年推出「豐盛之島 餅乾禮盒」選用原生香料、在地小農食材與有機茶，融入10款餅乾中，鐵盒設計結合山林、溪流與蛇年生生不息的意象，展現島嶼生機之美，每盒820元；「璀璨禮盒」匯集手工巧克力、法式水果軟糖、常溫蛋糕及香草千層棒等經典法式甜蜜，每盒2,150元；另外還有「春漾禮盒」、「茶金餅乾禮盒」可以選擇。

【永心鳳茶】

年節限定「金蛇舞春」餅乾禮盒，內含8款餅乾，其中包括全新口味「龍眼花曲奇」、「可可繁花」，另外還有草莓洛神夾心、茉莉綠茶、梨山烏龍等口味。餅乾採用幸運蛇、福扇、金幣等充滿寓意的多款造型，呼應貪食蛇的創意靈感，每盒原價780元，特價680元。

【貓茶町】

延續台灣茶的元素，今年推出「茶香三劍客」及「響茶雲霄」等茶葉餅乾禮盒，針對春節還有糕餅新品「芋花香」，共有3入、9入組合。針對台北車站限定推出的鐵觀音茶口味牛舌餅「鐵定平安」，除了6入規格外，還推出16入、高度近80公分的巨型禮盒「鐵定大平安」，增添送禮趣味。全系列均享新春優惠。

【WA!COOKIES】

YouTuber古娃娃創立的「WA!COOKIES」首度攜手彰化老字號肉乾「水根行」，推出「限量好運連年禮盒」，包括有「原味焦糖奶油曲奇＋鮮檸檬圓燒豬肉乾」、「重可可曲奇＋青花椒圓燒豬肉乾」等3種組合，1月8日前享優惠價799起。另外還有豪華澎湃漫金禮盒、雙層綜合曲奇等應景禮盒。

【BAC】

今年推出兩款禮盒傳遞年節祝福，「BAC經典午茶禮盒」內含內含經典香韻紅茶、手工蜂蜜燕麥餅乾，每盒售價780元。「BAC璀璨流金手工曲奇禮盒」內含黑金巧克力曲奇、檸檬奶油曲奇，每盒售價550元，12月29日前預訂，可享10盒以上9折優惠。

【查理布朗烘焙】

以台灣節氣為靈感，推出「台灣四季・熟成曲奇餅乾」，包括有「芒種-蜜香烏龍」、「小雪-伯爵巧克力」等口味，每盒24入，預購價416元。此外，還有從可麗餅變化而來的「更kńg法國食材可麗捲」，共有台南13號落花生、黃金18兩後腿肉鬆、義大利AMEDEI 巧克力3種口味，12入預購價428元。

BAC推出「經典午茶禮盒」、「璀璨流金手工曲奇禮盒」。圖／BAC提供
BAC推出「經典午茶禮盒」、「璀璨流金手工曲奇禮盒」。圖／BAC提供
永心鳳茶推出年節限定「金蛇舞春」餅乾禮盒。圖／永心鳳茶提供
永心鳳茶推出年節限定「金蛇舞春」餅乾禮盒。圖／永心鳳茶提供
查理布朗烘焙推出「更kńg法國食材可麗捲」，共有3種口味。圖／查理布朗烘焙提供
查理布朗烘焙推出「更kńg法國食材可麗捲」，共有3種口味。圖／查理布朗烘焙提供
珠寶盒法式點心坊「豐盛之島」禮盒，內有十種口味餅乾。圖／珠寶盒法式點心坊提供
珠寶盒法式點心坊「豐盛之島」禮盒，內有十種口味餅乾。圖／珠寶盒法式點心坊提供
來自日本的「楓糖男孩」，新春推出「新春限定24入／18入禮盒」。圖／楓糖男孩提供
來自日本的「楓糖男孩」，新春推出「新春限定24入／18入禮盒」。圖／楓糖男孩提供
TASTE by MMHG攜手SOMA聯名推出「茶韻春喜Tea Harmonies」禮盒。圖／TASTE by MMHG提供
TASTE by MMHG攜手SOMA聯名推出「茶韻春喜Tea Harmonies」禮盒。圖／TASTE by MMHG提供
「WA!COOKIES」與「水根行」合作，推出不同組合的年節禮盒。圖／WA!COOKIES提供
「WA!COOKIES」與「水根行」合作，推出不同組合的年節禮盒。圖／WA!COOKIES提供
京田製菓攜手蠟筆小新，推出「蠟筆小新造型餅乾禮盒」。圖／京田製菓提供
京田製菓攜手蠟筆小新，推出「蠟筆小新造型餅乾禮盒」。圖／京田製菓提供

禮盒 蛇年 餅乾

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