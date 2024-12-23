超人氣「大美不言」特展 1月起將移師嘉義故宮南院

由國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館（Paris' Musée des Arts Décoratifs）與法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef and Arpels）共同呈獻之「大美不言」典藏精粹特展，自今年9月底起於台北國立故宮博物院展出，至今累積逾43萬的觀賞人次，可以說是人氣爆棚，期間更一度採用抽取時段票的參觀機制控制參觀人龍。台北展覽預計將至12月29日結束後，將於2025年1月23日至4月20日移師至嘉義故宮展出。

繼台北成功展出後，為期三個月的「大美不言」特展仍舊以台北相同的規格，匯聚多元藝術形式，透過沉浸式「舞台場景」（tableaux）型態於嘉義展出，探索定義裝飾藝術的複雜工藝與創新。國立故宮博物院與巴黎裝飾藝術博物館的展品將有些許調整，梵克雅寶仍將展示包括Zip項鍊在內的典藏系列的主要創作。