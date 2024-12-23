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超人氣「大美不言」特展 1月起將移師嘉義故宮南院
由國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館（Paris' Musée des Arts Décoratifs）與法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef and Arpels）共同呈獻之「大美不言」典藏精粹特展，自今年9月底起於台北國立故宮博物院展出，至今累積逾43萬的觀賞人次，可以說是人氣爆棚，期間更一度採用抽取時段票的參觀機制控制參觀人龍。台北展覽預計將至12月29日結束後，將於2025年1月23日至4月20日移師至嘉義故宮展出。
繼台北成功展出後，為期三個月的「大美不言」特展仍舊以台北相同的規格，匯聚多元藝術形式，透過沉浸式「舞台場景」（tableaux）型態於嘉義展出，探索定義裝飾藝術的複雜工藝與創新。國立故宮博物院與巴黎裝飾藝術博物館的展品將有些許調整，梵克雅寶仍將展示包括Zip項鍊在內的典藏系列的主要創作。
嘉義的展覽也將比照台北，分作「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」五大單元，橫跨古今時空和東西地域共約260餘件瑰麗作品，以材質、工藝及視覺風格，連結相似和不同的主題，見證傳統工藝的豐富內蘊和創意，印證跨文化交流在歷史發展中的重要地位。截然不同的南院展場空間也將同樣由建築師田根剛（ATTA - 田根剛建築設計事務所）構思設計，為南部觀眾創造繽紛詩意的沉浸式體驗。
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