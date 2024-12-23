Uber Eats「禮物功能」送禮還能附影片 指定速食買1送1
歲末迎聖誕跨年，Uber Eats帶來最完整的節慶攻略，除了指定商家限時買1送1，輸入指定優惠序號8.5折之外，還有「禮物功能」暖心上線，送禮者可直接透過Uber Eats App為親友訂購心儀的好禮，點選「作為禮物送出」，即可附上專屬賀卡或影片，不能親自送禮也能傳遞滿滿心意。
迎接節慶，Uber Eats即日起至2025年1月2日祭出「暖心聖誕專區」，精選節慶商品7折起，專區內商家合作夥伴包括優市、全聯、大潤發、家樂福、City super等指定商品，還有花店、寵物用品，讓用戶聖誕必備一站購足。
根據Uber Eats內部數據顯示，2023年聖誕節期間最受用戶歡迎的15個美食品項中，超過半數都是適合團聚共享的速食與炸物組合。Uber Eats即日起至12月31日止，點購麥當勞可樂系列飲品、大薯，21 Plus「起司烤餅」、「椒麻雞腿」、「雞蔥圈」，德州美墨炸雞「美墨歲末派對餐」，以及Tino's Pizza「經典脆脆炸雞（蜂蜜醬）」、「義式海鹽烤時蔬」，皆享買1送1好康優惠。此外，選購Subway、Pizza Rock 指定品項亦享有8折起。
即日起至2025年1月2日，選購大潤發「冷凍豬肉火鍋片」、全聯「韓國大白菜」、「黃金鮮腐竹」、「大比目魚切片」、「香菇貢丸」等多款精選火鍋料，立享 7 折優惠折扣。
另外，12月31日前，Uber Eats新用戶輸入優惠序號「聖誕新用戶」，單筆訂單滿99元，享4折（單筆最高折抵150元，共2次），Uber One會員輸入優惠序號「聖誕快樂」，訂購指定餐廳單筆訂單滿350元，再享8.5折（單筆最高折抵70元起），Uber也推出夜間返家優惠，即日起至2025年1月1日凌晨5點，Uber One會員輸入優惠碼「會員夜美麗」，於每日22:00至隔日凌晨04:59預約行程，即可享4趟50元乘車優惠。
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