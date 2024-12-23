Uber Eats「禮物功能」送禮還能附影片 指定速食買1送1

歲末迎聖誕跨年，Uber Eats帶來最完整的節慶攻略，除了指定商家限時買1送1，輸入指定優惠序號8.5折之外，還有「禮物功能」暖心上線，送禮者可直接透過Uber Eats App為親友訂購心儀的好禮，點選「作為禮物送出」，即可附上專屬賀卡或影片，不能親自送禮也能傳遞滿滿心意。

迎接節慶，Uber Eats即日起至2025年1月2日祭出「暖心聖誕專區」，精選節慶商品7折起，專區內商家合作夥伴包括優市、全聯、大潤發、家樂福、City super等指定商品，還有花店、寵物用品，讓用戶聖誕必備一站購足。

根據Uber Eats內部數據顯示，2023年聖誕節期間最受用戶歡迎的15個美食品項中，超過半數都是適合團聚共享的速食與炸物組合。Uber Eats即日起至12月31日止，點購麥當勞可樂系列飲品、大薯，21 Plus「起司烤餅」、「椒麻雞腿」、「雞蔥圈」，德州美墨炸雞「美墨歲末派對餐」，以及Tino's Pizza「經典脆脆炸雞（蜂蜜醬）」、「義式海鹽烤時蔬」，皆享買1送1好康優惠。此外，選購Subway、Pizza Rock 指定品項亦享有8折起。

即日起至2025年1月2日，選購大潤發「冷凍豬肉火鍋片」、全聯「韓國大白菜」、「黃金鮮腐竹」、「大比目魚切片」、「香菇貢丸」等多款精選火鍋料，立享 7 折優惠折扣。