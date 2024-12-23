農曆春節假期想出國滑雪如何規劃行程？ 萬事達卡揭密最新大數據調查

不到一個月就是農曆春節假期，想出國滑雪該怎麼選？又該如何安排規畫行程？滑雪行程占整個行程比重大多數民眾的偏好又是如何？萬事達卡組織今日發布最新的報告揭密，其中，在首重交通便捷的考量之下，有5成7的台灣滑雪客選擇東京近郊新潟縣、長野縣滑雪場。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台灣滑雪客赴日除進行滑雪活動外，購物消費同樣是重要行程。根據萬事達卡數據顧問服務團隊分析，發現台人滑雪客平均赴日旅遊天數為5.6天，會安排近三分之一、平均1.6天的時間在滑雪行程上。

陳懿文也分析，雪季期間每趟旅行平均在當地的花費約3.6萬元，其中以購物花費最大宗（49%），其次為住宿（25%）與餐飲（13%），滑雪場相關消費約占5%。顯示對赴日滑雪的台人來說，除了體驗滑雪行程外，購物消費也同樣是旅行主軸。

萬事達卡經濟研究所運用第三方數據在內的匿名彙總的交易數據進行調研分析，此次研究也發現，最愛在冬季選擇前往日本旅行，體驗寒冷冬天以及冬季運動的為台灣、香港、泰國和澳洲的旅客，囊括了冬季赴日人次的第二至第五名，第一名則是與日本有地利之便的南韓。

根據交通部觀光署的統計數據，台灣今年1-10月赴日旅遊人次超過504萬 ，占全體出國人次的36%，其中台人赴日滑雪、購物消費更持續火熱。

萬事達卡經濟研究所調研分析顯示，受到北海道度假村和滑雪場費用大幅上漲影響，亞太區赴日滑雪客在上個雪季開始選擇前往價格較友善的長野縣進行滑雪。

但是，台灣滑雪客則最偏愛CP值比長野縣更高且更容易到達的新潟縣。根據萬事達卡分析，新潟縣（32%）和長野縣（25%）分別位居台灣滑雪客首選和第三名的目的地，顯示滑雪費用以及交通便利等因素，為影響台灣人滑雪客選擇雪場的主要原因。此外，北海道則以著名的粉雪雪質和豐富的溫泉度假設施，成為台灣滑雪客的第二大熱門目的地（26%）。

此外，該調查也指出，赴日台人滑雪客以體驗為主，專業滑雪客比例較低，64%的滑雪客會在旅日行程中，安排一天滑雪行程。此外，有21%台灣滑雪客會安排滑雪兩天，僅15%會安排三天以上的滑雪行程。

在滑雪住宿安排方面，台灣旅客則偏愛ski-in與ski-out的雪場住宿，有62%的台灣滑雪客會選擇住在滑雪場方圓1公里內，鄰近雪場與纜車站，可直接搭纜車上山展開滑雪活動。

因應台灣民眾的旅日熱潮，萬事達卡亦加碼推出專屬日本優惠。範圍涵蓋交通、住宿、百貨、藥妝店等。