「新馬辣、夯下去」插旗左營！麻辣鍋、和牛燒肉吃到飽

繼今年10月連開「熊一燒肉」後，「馬辣集團」旗下「新馬辣」、「夯下去」也正式插旗高雄左營區，分別提供麻辣火鍋、和牛燒肉吃到飽服務。其中「夯下去」更是首度跨足南台灣，為南部民眾帶來更豐富的用餐新選擇。為慶祝開幕，並可享「九孔鮑魚」或「北海道大帆立貝」吃到飽。

新開幕的「新馬辣 高雄富國店」位於左營區富國路上，對面為龍華公有市場，距離凹子底捷運站約400公尺，乃是品牌在高雄的第二間分店。店內提供十餘款肉品、海鮮，以及近百種的食材、鍋物配料、冰淇淋與飲品，每人698元起。

位於新馬辣隔壁的「夯下去」，則是主打和牛燒肉吃到飽，提供翼板牛排、黑毛和牛沙朗牛排、見島和牛霜降、薄切牛舌等豐富肉品，以及豐富的自助吧。「夯下去 高雄富國店」乃是品牌的第三間門市，也是馬辣集團旗下的燒肉吃到飽餐廳首度進駐南台灣。