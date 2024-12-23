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「新馬辣、夯下去」插旗左營！麻辣鍋、和牛燒肉吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「新馬辣」開設高雄富國店，乃是品牌在高雄第二間分店。圖／馬辣提供
「新馬辣」開設高雄富國店，乃是品牌在高雄第二間分店。圖／馬辣提供

繼今年10月連開「熊一燒肉」後，「馬辣集團」旗下「新馬辣」、「夯下去」也正式插旗高雄左營區，分別提供麻辣火鍋、和牛燒肉吃到飽服務。其中「夯下去」更是首度跨足南台灣，為南部民眾帶來更豐富的用餐新選擇。為慶祝開幕，並可享「九孔鮑魚」或「北海道大帆立貝」吃到飽。

新開幕的「新馬辣 高雄富國店」位於左營區富國路上，對面為龍華公有市場，距離凹子底捷運站約400公尺，乃是品牌在高雄的第二間分店。店內提供十餘款肉品、海鮮，以及近百種的食材、鍋物配料、冰淇淋與飲品，每人698元起。

位於新馬辣隔壁的「夯下去」，則是主打和牛燒肉吃到飽，提供翼板牛排、黑毛和牛沙朗牛排、見島和牛霜降、薄切牛舌等豐富肉品，以及豐富的自助吧。「夯下去 高雄富國店」乃是品牌的第三間門市，也是馬辣集團旗下的燒肉吃到飽餐廳首度進駐南台灣。

為慶祝新店開幕，即日起至1月5日止凡當月壽星，或是身分證、健保卡或護照號碼證件對中「2、0、5」任二碼，並消費指定餐點方案，全桌送「九孔鮑魚」或「北海道大帆立貝」吃到飽。（須提前一日預約並告知參加活動）

馬辣集團旗下「夯下去 和牛燒肉放題」，首度跨足南台灣，開設高雄左營富國店。圖／馬辣提供
馬辣集團旗下「夯下去 和牛燒肉放題」，首度跨足南台灣，開設高雄左營富國店。圖／馬辣提供

吃到飽 燒肉

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