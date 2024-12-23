獨家「吉伊卡哇」周邊在全家！7款超萌實用好物400點+149元起入手
吉伊卡哇粉絲注意！全家便利商店即將掀起可愛旋風，將於12月25日起，祭出「吉伊卡哇」集點加價購、「小熊維尼」的「盲盒系」餐盒等多款超萌聯名活動陪你溫暖過聖誕。
「吉伊卡哇」合作集點加價購活動，系列商品都是全通路獨家販售，共推出7項生活實用好物，包含絨毛吊飾、造型盤、浮雕杯、餐具組、造型磁鐵夾、透明直傘、絨毛筆袋等多款獨家且實用小物必買，400點+149元起就能入手，12月25日起，只要點選全家會員APP中的兌點趣，接著點選兌點商城中的「吉伊卡哇」，即可以線上支付的方式下單想要的商品。
除了集點加價購，即日起於「全+1社群電商」店舖LINE團購限定也可買到許多吉伊卡哇周邊商品，再享團購優惠價，推粉絲旅日必搶的伴手禮「吉伊卡哇醬油風味杯麵」，特價75元。此外， 12月30日更將推出「米樂繽紛爆米花（焦糖）」，限量商品特價168元，可愛收納罐更是值得粉絲收藏。
此外，12月25日同步推出的還有與迪士尼超人氣IP「小熊維尼」的「盲盒系」餐盒，主餐以以蘋果肉桂紅醬燴飯搭配維尼造型蛋皮，配菜則有蜂蜜佐蘋果、馬鈴薯泥，搭配炸魚排及多種蔬菜，每盒還能抽到小熊維尼的造型貼紙、橡膠杯墊、角色造型磁貼或造型吊飾（隨機4選1）每盒再附贈彩繪餅乾1份，驚喜滿分，每盒售價149元，限量販售。還有超可愛包裝的「蜂蜜蘋果咖哩雞歐姆蛋飯」及「小熊維尼蕃茄蛋包飯飯糰」鮮食店鋪同步登場，滿足大小朋友的味蕾。
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