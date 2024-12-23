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獨家「吉伊卡哇」周邊在全家！7款超萌實用好物400點+149元起入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店於12月25日起，攜手來自日本，以現象級風暴席捲全球的治癒系IP「吉伊卡哇」推出集點加價購活動，系列商品都是全通路獨家販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於12月25日起，攜手來自日本，以現象級風暴席捲全球的治癒系IP「吉伊卡哇」推出集點加價購活動，系列商品都是全通路獨家販售。圖／全家便利商店提供

吉伊卡哇粉絲注意！全家便利商店即將掀起可愛旋風，將於12月25日起，祭出「吉伊卡哇」集點加價購、「小熊維尼」的「盲盒系」餐盒等多款超萌聯名活動陪你溫暖過聖誕。

「吉伊卡哇」合作集點加價購活動，系列商品都是全通路獨家販售，共推出7項生活實用好物，包含絨毛吊飾、造型盤、浮雕杯、餐具組、造型磁鐵夾、透明直傘、絨毛筆袋等多款獨家且實用小物必買，400點+149元起就能入手，12月25日起，只要點選全家會員APP中的兌點趣，接著點選兌點商城中的「吉伊卡哇」，即可以線上支付的方式下單想要的商品。

除了集點加價購，即日起於「全+1社群電商」店舖LINE團購限定也可買到許多吉伊卡哇周邊商品，再享團購優惠價，推粉絲旅日必搶的伴手禮「吉伊卡哇醬油風味杯麵」，特價75元。此外， 12月30日更將推出「米樂繽紛爆米花（焦糖）」，限量商品特價168元，可愛收納罐更是值得粉絲收藏。

此外，12月25日同步推出的還有與迪士尼超人氣IP「小熊維尼」的「盲盒系」餐盒，主餐以以蘋果肉桂紅醬燴飯搭配維尼造型蛋皮，配菜則有蜂蜜佐蘋果、馬鈴薯泥，搭配炸魚排及多種蔬菜，每盒還能抽到小熊維尼的造型貼紙、橡膠杯墊、角色造型磁貼或造型吊飾（隨機4選1）每盒再附贈彩繪餅乾1份，驚喜滿分，每盒售價149元，限量販售。還有超可愛包裝的「蜂蜜蘋果咖哩雞歐姆蛋飯」及「小熊維尼蕃茄蛋包飯飯糰」鮮食店鋪同步登場，滿足大小朋友的味蕾。

全家便利商店結合迪士尼超人氣IP「小熊維尼」，於全台全家店舖推出小熊維尼最喜歡的蜂蜜蘋果料理。圖／全家便利商店提供
全家便利商店結合迪士尼超人氣IP「小熊維尼」，於全台全家店舖推出小熊維尼最喜歡的蜂蜜蘋果料理。圖／全家便利商店提供
小熊維尼餐盒，內含主餐與配菜，非常適合小朋友。記者黃筱晴／攝影
小熊維尼餐盒，內含主餐與配菜，非常適合小朋友。記者黃筱晴／攝影
全家攜手最強IP「吉伊卡哇」療癒可愛迎新年，集點加價購7款獨家周邊、「全+1社群電商」店舖LINE團購限定商品優惠價輕鬆買。圖／全家便利商店提供
全家攜手最強IP「吉伊卡哇」療癒可愛迎新年，集點加價購7款獨家周邊、「全+1社群電商」店舖LINE團購限定商品優惠價輕鬆買。圖／全家便利商店提供
吉伊卡哇造型盤，400點+249元。記者黃筱晴／攝影
吉伊卡哇造型盤，400點+249元。記者黃筱晴／攝影
吉伊卡哇浮雕杯，400點+249元。記者黃筱晴／攝影
吉伊卡哇浮雕杯，400點+249元。記者黃筱晴／攝影
小熊維尼餐盒每盒能抽到小熊維尼的造型貼紙、橡膠杯墊、角色造型磁貼或造型吊飾（隨機4選1）。記者黃筱晴／攝影
小熊維尼餐盒每盒能抽到小熊維尼的造型貼紙、橡膠杯墊、角色造型磁貼或造型吊飾（隨機4選1）。記者黃筱晴／攝影
「吉伊卡哇」合作集點加價購活動，系列商品都是全通路獨家販售。記者黃筱晴／攝影
「吉伊卡哇」合作集點加價購活動，系列商品都是全通路獨家販售。記者黃筱晴／攝影
吉伊卡哇絨毛筆袋，400點+449元。記者黃筱晴／攝影
吉伊卡哇絨毛筆袋，400點+449元。記者黃筱晴／攝影
12月25日起，全家推出與迪士尼超人氣IP「小熊維尼」的「盲盒系」餐盒，以蜂蜜蘋果為主題推出系列料理讓粉絲們一邊享用美食，一邊收藏小熊維尼的童趣萌樣。圖／全家便利商店提供
12月25日起，全家推出與迪士尼超人氣IP「小熊維尼」的「盲盒系」餐盒，以蜂蜜蘋果為主題推出系列料理讓粉絲們一邊享用美食，一邊收藏小熊維尼的童趣萌樣。圖／全家便利商店提供
「全+1社群電商」店舖LINE團購限定也可買到許多吉伊卡哇周邊商品。記者黃筱晴／攝影
「全+1社群電商」店舖LINE團購限定也可買到許多吉伊卡哇周邊商品。記者黃筱晴／攝影
小熊維尼餐盒每盒能抽到小熊維尼的造型貼紙、橡膠杯墊、角色造型磁貼或造型吊飾（隨機4選1）。記者黃筱晴／攝影
小熊維尼餐盒每盒能抽到小熊維尼的造型貼紙、橡膠杯墊、角色造型磁貼或造型吊飾（隨機4選1）。記者黃筱晴／攝影
「蜂蜜蘋果咖哩雞歐姆蛋飯」及「小熊維尼蕃茄蛋包飯飯糰」鮮食店鋪同步登場，包裝超萌。記者黃筱晴／攝影
「蜂蜜蘋果咖哩雞歐姆蛋飯」及「小熊維尼蕃茄蛋包飯飯糰」鮮食店鋪同步登場，包裝超萌。記者黃筱晴／攝影
吉伊卡哇造型磁鐵夾（3入1組），400點+149元。記者黃筱晴／攝影
吉伊卡哇造型磁鐵夾（3入1組），400點+149元。記者黃筱晴／攝影
「吉伊卡哇」合作集點加價購活動，系列商品都是全通路獨家販售。記者黃筱晴／攝影
「吉伊卡哇」合作集點加價購活動，系列商品都是全通路獨家販售。記者黃筱晴／攝影
吉伊卡哇餐具組，400點+199元。記者黃筱晴／攝影
吉伊卡哇餐具組，400點+199元。記者黃筱晴／攝影
小熊維尼餐盒每盒附贈彩繪餅乾1份。記者黃筱晴／攝影
小熊維尼餐盒每盒附贈彩繪餅乾1份。記者黃筱晴／攝影

吉伊卡哇 小熊維尼

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