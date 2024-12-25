快訊

獨／送IPHONE誘拐…台版N號房逼少女吃穢物 「台蘿教主」判12年

中職／新家地點遭球迷爆料！ 陳傑憲無奈：睡公園你們捨得嗎？

飛日本大阪更貴了！關西機場明年4月調漲使用費 內行建議改飛1處

「媽，別鬧了！」舞台劇本週末臺北好評上演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
故事工廠療癒劇場「媽，別鬧了！」改編自Nextflix同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」。圖/故事工廠提供
故事工廠療癒劇場「媽，別鬧了！」改編自Nextflix同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」。圖/故事工廠提供

由王琄、湯志偉、陽靚與李劭婕主演，故事工廠療癒劇場「媽，別鬧了！」改編自Nextflix同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，講述中年喪夫的王玫玫（王琄飾）決定在60歲前再度把自己嫁出去，她的失控以及與兩個女兒的衝突都起因於「爸爸不在了」，3人被迫與「失去」共處。而此次的舞台劇版不但為豐富視聽享受添加了舞蹈橋段，還加入「萬能許願券」的設定，飾演王琄亡夫的湯志偉竟然還「回來了」？輕魔幻元素更探討「已知自己即將離世」的父親觀點。

值得一提的是，王琄與湯志偉4度合作、第三次演夫妻，湯志偉直言和老友演戲很放心，2人屬性相近，清楚彼此的節奏和思考，合作起來很有安全感，但王琄的反應大不同，「討厭死了，他常亂鬧，不愛牌理出牌，不過就是因為彼此信任，每次排練都會有點不一樣。我們在舞台劇演夫妻還是第一次，因為不想陷入制式化，他常給我出招，兩個人會整來整去，跟老朋友合作就因為很有安全感，反而覺得比較新鮮！」

「媽，別鬧了！」12月27日至12月29日於臺北城市舞台進行最後的4場演出，尚未進劇場觀看的粉絲千萬不能錯過！售票資訊請洽故事工廠官網與TixFun售票系統。

劇場 舞台

延伸閱讀

王偉忠辦「喜事」 超大咖高中同學侯友宜來了

王偉忠「一村喜事」即時播報12強 拿到冠軍全村狂吼

不畏風雨 勝利星村遺構公園「村子」重溫眷村黃金歲月

「村子」屏東演出 觀眾冒雨重溫眷村黃金歲月

相關新聞

「STAYREAL PARK純真公園」台北站4大可愛亮點一站體驗

STAYREAL打造「STAYREAL PARK純真公園」，開啟巡迴各大城市的漫遊企畫，歷經一年陸續抵達台中、高雄北京、...

「媽，別鬧了！」舞台劇本週末臺北好評上演

由王琄、湯志偉、陽靚與李劭婕主演，故事工廠療癒劇場「媽，別鬧了！」改編自Nextflix同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，講述中年喪夫的王玫玫（王琄飾）決定在60歲前再度把自己嫁出去，她的失控以及與兩個女兒的衝突都起因於「爸爸不在了」，3人被迫與「失去」共處。而此次的舞台劇版不但為豐富視聽享受添加了舞蹈橋段，還加入「萬能許願券」的設定，飾演王琄亡夫的湯志偉竟然還「回來了」？輕魔幻元素更探討「已知自己即將離世」的父親觀點。

郭富城本周炸裂小巨蛋！中華賓士展出越野之王挺舞台王者

暌違五年，天王巨星郭富城終於在本周五再度於台北小巨蛋開唱，消息一出門票急速售暨，至今仍有粉絲盼望求票，不愧是舞台王者。本次的「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會2024台北站」也受到眾多台灣品牌支持，其中中華賓士此次擔任特別贊助，也吸引不少與郭富城一樣的愛車一族注意，再次提升中華賓士在消費者心中的好感度。

個人燒肉夯！燒肉smile桃園站前店開幕 用餐抽東京機票

搶攻單身經濟商機，不少餐廳陸續主打一人用餐區或推出一人精緻套餐，築間餐飲集團旗下的「燒肉smile」提供超過30款個人燒...

有行旅／拜訪幸福不丹 入住空靈旅宿

不丹是旅人心中一生必遊的快樂國度，境內都是高山、梯田、原始河流和湖泊。戒楚節是不丹最大宗教慶典之一，旅程時間正值春季的帕...

扛不住！鬍鬚張今年二度漲價 明起調漲5品項、平均漲幅5.8％

通膨壓力續增，庶民小吃也扛不住人力與物料成本，鬍鬚張今日宣布12月25日起調整五項產品價格，包括魯肉飯便當、唐山里肌豬排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。