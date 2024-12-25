「媽，別鬧了！」舞台劇本週末臺北好評上演

由王琄、湯志偉、陽靚與李劭婕主演，故事工廠療癒劇場「媽，別鬧了！」改編自Nextflix同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，講述中年喪夫的王玫玫（王琄飾）決定在60歲前再度把自己嫁出去，她的失控以及與兩個女兒的衝突都起因於「爸爸不在了」，3人被迫與「失去」共處。而此次的舞台劇版不但為豐富視聽享受添加了舞蹈橋段，還加入「萬能許願券」的設定，飾演王琄亡夫的湯志偉竟然還「回來了」？輕魔幻元素更探討「已知自己即將離世」的父親觀點。

值得一提的是，王琄與湯志偉4度合作、第三次演夫妻，湯志偉直言和老友演戲很放心，2人屬性相近，清楚彼此的節奏和思考，合作起來很有安全感，但王琄的反應大不同，「討厭死了，他常亂鬧，不愛牌理出牌，不過就是因為彼此信任，每次排練都會有點不一樣。我們在舞台劇演夫妻還是第一次，因為不想陷入制式化，他常給我出招，兩個人會整來整去，跟老朋友合作就因為很有安全感，反而覺得比較新鮮！」

「媽，別鬧了！」12月27日至12月29日於臺北城市舞台進行最後的4場演出，尚未進劇場觀看的粉絲千萬不能錯過！售票資訊請洽故事工廠官網與TixFun售票系統。