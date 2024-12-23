交換禮物救星來了 7-ELEVEN 送禮四攻略「這個」最實用

歲末年終，聖誕節一路到新年是歡聚團圓的時刻，不少人派對有「交換禮物」需求。7-ELEVEN發現民眾因生活忙碌臨時性採買禮物的需求倍增，根據過往銷售觀察，通常以食品、用品等實用系商品最受到消費者喜愛，其中又以千元有找的交換禮物預算最受青睞，7-ELEVEN即日起推出實用與創意選品兼具的送禮採買攻略，其中又以衛生紙買一送一最實用，造型護唇膏則是兼具創意與實用的好選擇。

送禮攻略一：秋冬滋潤一下、特殊造型護唇膏神還原瓶裝飲料

秋冬滋潤保養的護脣膏、護手霜最適合拿來當作聖誕交換禮物，7-ELEVEN國際精品專櫃即日起至12月24日推出「進口用品指定品項任選第二件5折」，推薦土耳其百年香氛品牌的「土耳其E.S.T童話森林護手霜」，還有美國品牌 Lip Smacker 與可口可樂公司聯名的特殊造型與汽水口味護唇膏，把大家熟悉的可口可樂、雪碧、芬達化身成護唇膏，還原可口可樂及草莓芬達瓶裝造型以及雪碧口味的護唇膏。

韓國Milk Baobab則被稱為「沐浴乳界的大勢品牌」，分別有白麝香、寶寶香氛及花束香氛的沐浴乳及身體乳液，12月25日起至2025年1月7日指定品項第二件1折(價低者折)，迎接冬季讓溫和保濕的洗沐用品療癒每天的沐浴時刻。此外，「FRUDIA 唇手好朋友限量禮盒」同時滿足護唇護手需求，12月25日起享買一送一優惠。

送禮攻略二： 數位送禮隨時送！OPENPOINT行動隨時取即送即飲最低75折起

為搶攻聖誕、跨年送禮商機，「OPENPOINT行動隨時取」自即日起至2025年1月31日推出「數位送禮新選擇 送一杯咖啡就選CITY CAFE」活動，推出6款人氣CITY系列飲品，品項包含CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵；CITY PRIMA中杯精品美式、中杯精品拿鐵；CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶以及CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶等，以禮盒小杯數組合優惠、享最低75折起，邀請民眾選購指定飲品轉贈，還可使用小卡功能寫下祝福語，送禮者還可額外再獲贈大杯厚乳拿鐵買一送一專屬指定賣場優惠。

另12月23~日至12月30日期間還有「歡慶聖誕CITY暖冬咖啡」隨時取活動，各種風味飲系列指定熱飲、濃萃系列、西西里風檸檬系列咖啡，讓數位咖啡送禮更有趣。

送禮攻略三：超萌IP抱枕、用品最療癒、戳戳樂禮盒增添樂趣

7-ELEVEN近年深化經營肖像商機，於全台1,800家門市獨家設置「OPEN PLAZA」專區持續開發不同類型肖像周邊商品，限定門市販售包含人氣大明星OPEN!將、史努比、寶可夢、三麗鷗等多款IP肖像抱枕、盲盒、日用品，用50元~699元的價格可以挑選到多款實用療癒的商品。此外7-ELEVEN提供逾20款超萌肖像禮盒，除了立體特殊造型外最推薦有趣又可愛的OPEN!將及dinotaeng短尾袋鼠戳戳樂禮盒好吃又好玩。

送禮攻略四： 年底省錢收到最實用，XL大泡麵超飽足、衛生紙買一送一

鎖定年底小資族聚餐多荷包緊縮，7-ELEVEN推出全通路獨家的最實用日用品優惠，即日起至2025年1月7日止，買舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙90抽一串(399元)就送舒潔雲絨舒適抽取衛生紙90抽一串，PASEO柔韌舒適三層抽取衛生紙100抽也有2串特價189元的優惠，相當於45折，單包不到16元。同步推薦獨家引進的「AJUMMA XL辣牛肉風味拉麵」，12月25日至12月31日、2025年1月6日至2月18日止嘗鮮價299元。