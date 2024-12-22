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5間「冬季限定蛋糕」懶人包！ 滿滿草莓、巧克力任你選

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
起士公爵推出「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」。圖／起士公爵提供
起士公爵推出「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」。圖／起士公爵提供

年末親友聚餐同樂，美味可口的「蛋糕」絕對是不可或缺的元素。包括「BAC」、「LADY KELLY」、「起士公爵」等品牌，紛紛推出季節限定的「草莓系蛋糕」；「瑞瑞．食研所」則針對佳節推出聖誕專屬包裝與優惠；泰式餐廳「COAST」與「日錦製造所」攜手，打造泰式風味鹹蛋糕，讓歡聚時光增添不同樂趣。

【COAST×日錦製造所】

COAST、日錦製造所攜手推出「泰式海韻蜜香鹹蛋糕」。圖／COAST提供
COAST、日錦製造所攜手推出「泰式海韻蜜香鹹蛋糕」。圖／COAST提供

MMHG湘樂餐飲集團旗下泰式餐廳「COAST」與台中精品糕點「日錦製造所」攜手，推出聯名新品「泰式海韻蜜香鹹蛋糕」將法式甜點與台式鹹蛋糕融合，中間夾餡使用泰國南部的傳統肉類料理「Khua Kling侉科菱」，運用紅柴蜜、泰式紅咖哩醬、香茅等香料賦味，搭配鋪有金箔的軟綿蛋糕體，有著甜鹹交織的獨特風味，每條1,580元。

【BAC】

BAC「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」。圖／BAC提供
BAC「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」。圖／BAC提供

「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」嚴選70%及100%的苦甜巧克力，融合新鮮草莓、覆盆莓，擁有苦甜中帶著果酸的層次感，6吋至14吋，售價990～5290元；聖誕節限定款「法式草莓香緹蛋糕」則選用法式香緹奶油，覆盆莓與草莓果餡交織出細膩雙重滋味，還有新鮮草莓鋪面，6吋990元。

【瑞瑞．食研所】

瑞瑞•食研所推出全新聖誕節禮盒包裝。圖／瑞瑞•食研所
瑞瑞•食研所推出全新聖誕節禮盒包裝。圖／瑞瑞•食研所

今年聖誕節主打招牌「國王巴斯克」，共有焦香威士忌、經典原味、法國可可等多種口味選擇，另外還有國王可麗露、國王芙雲卷、宮廷千層捲等不同品項可以選擇。12月25日前，可享2入95折、3入免運、4入88折等不同優惠。另外即起在桃園台茂、屏東太平洋、台北京站、嘉義新光等地，也限時推出快閃實體店服務。

【起士公爵】

「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」以脆口的餅乾碎為底，疊加草莓生乳酪、優格生乳酪，蛋糕上層及內餡並使用在地新鮮草莓，可以享受到清爽果香與乳香，更添加來自花東縱谷的水晶洛神萃取玻尿酸。冷凍、半退冰或退冰狀態品嚐，各有不同風味，5吋蛋糕1,080元，杯子蛋糕3杯540元。

【LADY KELLY】

LADY KELLY今天冬季推出「草莓塔」。圖／LADY KELLY提供
LADY KELLY今天冬季推出「草莓塔」。圖／LADY KELLY提供

冬季推出的「草莓塔」以扎實香脆、添加莓果麗的手工塔皮為底，搭配滑順卡士達內餡，並鋪上大湖草莓，可以享受自然酸甜的風味。6吋原價1,380，特價1,280元，另有個人獨享3.5吋版本。針對草莓季，還有期間限定「鮮奶油草莓蛋糕」、「草莓戀人」接力登場。

聖誕節 草莓

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