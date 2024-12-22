太療癒了！CASETiFY推吉伊卡哇、酷洛米配件 買3件送護照套

療癒商機無窮！CASETiFY攜手近期超夯的吉伊卡哇、Kuromi酷洛米推出配件系列，超萌模樣加上限定推出粉絲一定要手刀收藏。

首次合作的吉伊卡哇，以3位主角吉伊卡哇、小八貓、兔兔的冒險旅程為主題，搭配旅行概念融入飛機窗、護照等元素，精心打造多款旅遊必備的超可愛電子配件，這次還獨家推出3款佩戴太陽眼鏡出遊的門市限定款，另外還有獨家限量設計的「吉伊卡哇護照套」，凡購買3件以上吉伊卡哇 x CASETiFY限定系列電子配件即可獲得。

另外，CASETiFY也再度攜手三麗鷗家族，以超人氣反派角色Kuromi為主角，利用火箭及太空歷險為主題，推出以炫彩鐳射為主色調的聯名系列電子配件。喜愛浮誇造型的民眾首推「Kuromi珍藏版火箭手機殼」，3D立體火箭造型設計，包包太小可能還裝不下；而同樣以3D立體打造的「Kuromi珍藏版耳機保護殼」，可以掛在包包上當裝飾，不怕找不到。