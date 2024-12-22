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拍賣成績單 富藝斯鐘表持續領先、邦瀚斯新總部促佳績

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
富藝斯鐘表連續四年締造全球年度拍賣成交總額逾兩億美元佳績，此為紐約拍賣落槌畫面。圖／富藝斯提供
富藝斯鐘表連續四年締造全球年度拍賣成交總額逾兩億美元佳績，此為紐約拍賣落槌畫面。圖／富藝斯提供

年底各大拍賣行紛紛發布年度成績單，也成為業界評估明年景氣的指標。富藝斯（Phillips）上半年度囊括紐約、香港及日內瓦三地拍賣最高成交價拍品，並繼續領先全球鐘表拍賣市場，於此部門拍賣連續四年締造全球年度拍賣成交總額逾兩億美元佳績。今年10月在香港開設全新總部的邦瀚斯（Bonhams）的香港2024年拍賣總成交額也創新高，較去年成長18%。

富藝斯上半年的拍賣聚焦尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat），《無題（埃爾瑪戰士）》和《亞摩利人獵遊》分別在紐約和香港的春季拍賣拿下拍賣成交之冠，而在以精品為主的日內瓦，則以逾1,086萬瑞郎成交的一枚6.21克拉艷彩粉紅色鑽石摘下日內瓦春拍的冠軍。鐘表部分持續4年來的拍賣佳績，市場佔有率高達約41%，今年舉行的四場線上及八場實體拍賣中，僅有13枚時計未順利成交。線上競標較前一年增長23%，共約有85%的競投者透過線上參與拍賣，其中不乏新買家和年輕藏家的參與。

邦瀚斯全新亞太總部於下半年在太古廣場六座開幕，促成自2007年進駐香港以來的最高拍賣成交額，高達約6.7億港元。私人洽購業務亦大幅增長68%，成交額逾億港元。亞太地區買家也為邦瀚斯全球總業績貢獻了近25%。年度最高價拍品草間彌生純抽象作品《無限》，以46,434,000港元高價成交，是2024年全球拍賣市場上成交價格最高的草間彌生油畫作品。

富藝斯鐘表連續四年締造全球年度拍賣成交總額逾兩億美元佳績，此為日內瓦拍賣畫面。圖／富藝斯提供
富藝斯鐘表連續四年締造全球年度拍賣成交總額逾兩億美元佳績，此為日內瓦拍賣畫面。圖／富藝斯提供
邦瀚斯香港秋季精品拍賣。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯香港秋季精品拍賣。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯全新亞太總部於下半年在太古廣場六座開幕。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯全新亞太總部於下半年在太古廣場六座開幕。圖／邦瀚斯提供

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