全台最南端誠品書店！屏東東港王船限定店27日試營運

全台最南端誠品書店開卷啟航！誠品書店將進駐連結豐厚地方歷史與信仰文化的「屏東縣王船文化館」，該館將於12月27日開幕，誠品指出，匯集書店職人精選上萬書籍，也特別呼應在地行船航海文化策劃主題書展，還有承載屏東在地東隆宮香火護佑的獨家「王船餘木紀念御守」及各式限定創意伴手禮，體驗傳統文化底蘊與新生創意的活潑熱情。

誠品書店持續開展實體文化場所，2024年紙本書銷售亦持續成長，即日起更攜手百大出版社於「誠品線上」推出電子書，第一階段提供13萬種繁體中文電子書且不斷擴增，下載「誠品電子書APP」即可隨時隨地閱讀。

誠品指出，17種豐富字體任選，讓閱讀體驗更有趣；業界罕見ChatGPT即時翻譯及查詢隨時釋疑，向一知半解說bye bye！還有個人書櫃密碼上鎖、離線閱讀、版面直橫排與字級行距自由切換、筆記劃線等實用功能，在虛實融合的全閱讀時代中，提供讀者營造個人最佳化閱讀體驗。

每三年舉辦一次的屏東「東港迎王平安祭典」，已是世界知名的百年傳統。屏東縣王船文化館為台灣首座以迎王祭典文化設立的博物館，嶄新一樓大廳挑高寬闊，中央特別設置大小王船一進一出象徵財源廣進、厄運遠離，抬頭仰望還能看見總長42台尺真實王船橫空露出絢麗彩繪船身與旗幟，震撼人心。

「誠品書店東港王船限定店」呼應在地生活文化，以「船」為主軸帶來精心選書推薦：《達爾文與小獵犬號：物種原始的發現之旅》記錄英國博物學家達爾文1831年揚帆遠行，展開五年環球科學考察之旅的所見所聞；《討海魂》書寫12位台灣捕魚職人向海而生、與海洋榮譽對決的生命歷練，還有榮獲日本本屋大賞冠軍及眾多文學獎項的《編舟記》以及《少年Pi的奇幻漂流》等豐富作品，試營運期間誠品會員單筆滿800元即可獲贈100元抵用券，邀請讀者透過閱讀，細細體會「船」在不同文化航線上的多元面貌，全店預計明年3月完整開幕。

誠品指出擁有逾200萬種品項的「誠品線上」也提供東港王船限定店現場取貨免運，即起營運的「誠品電子書」攜手三采、城邦、時報、圓神等逾百家出版社，書籍類別囊括文學、人文、財經商業、漫畫等。結合雲端同步、離線閱讀功能，並支援iOS及Android作業系統，每一會員帳號可同步串聯6個裝置。

讀者於誠品線上電子書館瀏覽選購書籍後，手機下載專屬「誠品電子書」APP，或在個人電腦、平板開啟「誠品線上電子書櫃」，無論何時何地，都能享受閱讀樂趣。