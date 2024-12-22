A5和牛涮清酒高湯！頂級日式鍋物「SHABU ZEN」新登場

全新火鍋品牌「SHABU ZEN」自即日起正式於台北東區商圈開幕。店內標榜以西式料理手法結合日式鍋物，打造精緻的鍋物套餐，吃得到日本A5和牛、美國特級肋眼、澳洲M9+和牛等多種肉品，還有主廚獨家研發的前菜、沾醬與甜點，為鍋物愛好者帶來溫暖新選擇。

「SHABU ZEN」空間低調簡約，以自然石材、木材為空間主體，帶來日式建築的沈穩與雅致。用餐區劃分為單人鍋吧台區、中央沙發卡座區與包廂區，滿足不同族群的用餐需求。店內也選用有田燒KIHARA系列餐具，包括具有日式傳統圖騰的豆皿、鹽盅、咖哩碗，點綴出更豐富的餐桌景緻。

店內料理團隊擁有米其林餐廳經歷，並著重鍋物套餐的不同細節。湯頭選用日式昆布、柴魚片為基底，並加入蟲草花取代香菇，創造出獨特的鮮香。並再添加「東京藏人 澤乃井」的純米吟釀烹煮，為湯頭帶來清香，也能提昇食材風味。沾醬則是提供兩款個性不同的醬料，「柚子椪醋」使用日式白醬油與柚子醋調製，配上大量的蘿蔔泥與細蔥，清爽明亮；「芝麻醬」則是用胡麻醬、花生醬、白味噌調和，濃郁並帶堅果香氣。另外還有辛香麻辣的秘製辣油可供選擇。

餐點部分，以西式套餐為邏輯設計的三款前菜，「胡麻過貓」將過貓與黃芥末籽、白芝麻與鼠尾草搭配，有著自然苦味與草本個性；「日式湯豆腐」透過煙燻橄欖油與柚子胡椒提香，增添豐富層次；「香麻拌黃瓜」則以蒜香、特製花椒油為主調，清爽解膩。SHABU ZEN並提供有日本A5和牛肋眼、紐約客、沙朗等不同部位，還有美國特級肋眼、牛小排等肉品。另外還有以煙燻、醃漬等不同手法處理的「煙燻東寶黑豬里肌」、「日月潭紅玉雞腿肉」等不同品項選擇。

套餐中，還可享用「特製鮮蝦滑」、「雞軟骨手工丸」、「特製旗魚滑」等自製火鍋配料。最後鍋底還可加入日本山形的輝映米，煮成香醇濃郁的雜炊。同時店內也可額外加點特製「咖哩飯」，在日式咖哩飯的基礎上，添加炙烤澳洲和牛後腿眼肉，更添滿足。尾聲則可以紫蘇雪酪、覆盆莓奶酪或是芒果西米露作為香甜句點。每套套餐售價1,250～4,100元不等。

【SHABU ZEN】

電話：（02）2721-6336