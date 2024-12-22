快訊

卓榮泰地方自行面對天災論惹議 觀光業者：舉例不恰當

台北101跨年煙火以棒球之奪冠為主軸 賈永婕粉專搶先曝光

提供ChatGPT翻譯、可紙電合購 誠品線上推13萬種電子書

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「誠品電子書」攜手百大出版社提供13萬種繁體中文電子書，同名APP亦支援多樣化實用功能，在虛實融合的全閱讀時代滿足讀者隨時隨地閱讀需求。圖／誠品提供
「誠品電子書」攜手百大出版社提供13萬種繁體中文電子書，同名APP亦支援多樣化實用功能，在虛實融合的全閱讀時代滿足讀者隨時隨地閱讀需求。圖／誠品提供

電子書漸成主流。誠品書店宣布，即日起更攜手百大出版社於「誠品線上」推出電子書，第一階段提供13萬種繁體中文電子書且不斷擴增，下載「誠品電子書APP」即可隨時隨地閱讀。17種豐富字體任選，讓閱讀體驗更有趣。此外，誠品也將推出業界罕見的ChatGPT即時翻譯及查詢隨時釋疑，還有個人書櫃密碼上鎖、離線閱讀、版面直橫排與字級行距自由切換、筆記劃線等實用功能，在虛實融合的全閱讀時代中，提供讀者營造個人最佳化閱讀體驗。

誠品表示，即起營運的「誠品電子書」攜手三采、城邦、時報、圓神等逾百家出版社，書籍類別囊括文學、人文、財經商業、漫畫等。結合雲端同步、離線閱讀功能，並支援iOS及Android作業系統，每一會員帳號可同步串聯6個裝置。誠品線上全站電子書可採「誠品點折抵」或線上支付，也可與紙本書「紙電合購」，在誠品全台實體書店或超商付款取件。

讀者於誠品線上電子書館瀏覽選購書籍後，手機下載專屬「誠品電子書」APP，或在個人電腦、平板開啟「誠品線上電子書櫃」，無論何時何地，都能享受閱讀樂趣。全站電子書即日起至2025年1月31日全面85折起、指定品項66折起，除了可採「誠品點折抵」或線上支付，也可與誠品線上全站逾百萬種繁簡中文圖書、外文、輕漫、雜誌等紙本書「紙電合購」加入購物車，並在誠品全台實體書店或超商付款取件。即日起指定活動書籍「紙電合購」即享69折優惠，還有誠品會員專屬50元樂讀購書金月月回饋，購書單筆滿499元即可抵用。

下載 誠品 電子書

延伸閱讀

穿梭於紐約與松本的日子──草間彌生親筆自傳《無限的網》

又見在地33年書局走入歷史 嘉義大人物書店不敵網路吹熄燈號

建構直面未來的多元能力 PaGamO 全能電競助新世代掌握關鍵素養

12/15世界貓奴日！貓咪愛獨處還是陪伴？5招減少貓咪焦慮

相關新聞

A5和牛涮清酒高湯！頂級日式鍋物「SHABU ZEN」新登場

全新火鍋品牌「SHABU ZEN」自即日起正式於台北東區商圈開幕。店內標榜以西式料理手法結合日式鍋物，打造精緻的鍋物套餐...

提供ChatGPT翻譯、可紙電合購 誠品線上推13萬種電子書

電子書漸成主流。誠品書店宣布，即日起更攜手百大出版社於「誠品線上」推出電子書，第一階段提供13萬種繁體中文電子書且不斷擴...

法國人票選最愛的PAUL 回歸台中七期早餐預約滿到3個月後

法國人票選最愛的烘焙品牌— PAUL法國麵包甜點沙龍，重返台中，進駐七期「誠品生活480」2樓試營運，全天候營業從上午9...

Murano玻璃、珠寶工藝加持 Buccellati假日選品暖人心

每到年底的12月，團聚、家的氣氛益發鮮明。Richemont集團旗下的義大利高級珠寶品牌Buccellati推薦了甄選匠...

米其林名廚加好友？Blancpain前進瑞士2,400公尺高山

除了擅長打造與陀飛輪齊名的複雜功能「卡羅素」聞名，瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）同時也與全球米其林指南有著長...

詹懷雲、謝欣穎Cartier珠寶上身 演繹冬日輕奢魔法

隨著年末節日的暖心氣氛持續升溫，卡地亞（Cartier）邀請了新生代男星詹懷雲、薛仕凌，以及女星謝欣穎一同入鏡，三人分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。