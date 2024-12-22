提供ChatGPT翻譯、可紙電合購 誠品線上推13萬種電子書

電子書漸成主流。誠品書店宣布，即日起更攜手百大出版社於「誠品線上」推出電子書，第一階段提供13萬種繁體中文電子書且不斷擴增，下載「誠品電子書APP」即可隨時隨地閱讀。17種豐富字體任選，讓閱讀體驗更有趣。此外，誠品也將推出業界罕見的ChatGPT即時翻譯及查詢隨時釋疑，還有個人書櫃密碼上鎖、離線閱讀、版面直橫排與字級行距自由切換、筆記劃線等實用功能，在虛實融合的全閱讀時代中，提供讀者營造個人最佳化閱讀體驗。

誠品表示，即起營運的「誠品電子書」攜手三采、城邦、時報、圓神等逾百家出版社，書籍類別囊括文學、人文、財經商業、漫畫等。結合雲端同步、離線閱讀功能，並支援iOS及Android作業系統，每一會員帳號可同步串聯6個裝置。誠品線上全站電子書可採「誠品點折抵」或線上支付，也可與紙本書「紙電合購」，在誠品全台實體書店或超商付款取件。

讀者於誠品線上電子書館瀏覽選購書籍後，手機下載專屬「誠品電子書」APP，或在個人電腦、平板開啟「誠品線上電子書櫃」，無論何時何地，都能享受閱讀樂趣。全站電子書即日起至2025年1月31日全面85折起、指定品項66折起，除了可採「誠品點折抵」或線上支付，也可與誠品線上全站逾百萬種繁簡中文圖書、外文、輕漫、雜誌等紙本書「紙電合購」加入購物車，並在誠品全台實體書店或超商付款取件。即日起指定活動書籍「紙電合購」即享69折優惠，還有誠品會員專屬50元樂讀購書金月月回饋，購書單筆滿499元即可抵用。