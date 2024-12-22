法國人票選最愛的PAUL 回歸台中七期早餐預約滿到3個月後

法國人票選最愛的烘焙品牌— PAUL法國麵包甜點沙龍，重返台中，進駐七期「誠品生活480」2樓試營運，全天候營業從上午9時到晚上10時，不過，早餐時段前3個月預約已滿，不少七期上班族改外帶，部分品項價格意外「親民」價。

PAUL回歸台中，帶來設計形象，讓顧客沈浸在法式風情中，消費者可從早餐、早午餐、午餐、下午茶到晚餐，滿足不同時段的需求，享受經典的法式美味，業者表示，如此的經營型態全台僅3家。

Paul台中市政店除法國經典麵包與甜點，不少受歡迎的品項麵糰、材料採空運來台，保留法國原味。

早餐9時開始供應，比百貨公司提早營業，一早坐在七期百貨臨窗享用法式早餐，鬆弛感拉滿。

Paul的可頌、馬卡紅(龍)、經典巧克力、巴黎情人千層酥等商品皆為法國原裝進口來台，讓台灣消費者不出國也能享用法國當地經典點心。