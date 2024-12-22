「八美圖」楊冪、劉亦菲等一線女星奇蹟合照 C位是她！

華裔女星劉亦菲在社群上分享了日前出席時尚活動的合照，包括姚晨、辛芷蕾、楊冪、惠英紅、劉詩詩、宋佳、楊紫等多位知名女藝人合照，在眾多大陸一線女星中，劉亦菲站在C位，影后惠英紅和楊冪都站在她的旁邊，強大氣場猶如女王，長紅超過20年的「神仙姐姐」美貌與地位也立刻引起網友熱議和稱讚。

身為寶格麗（BVLGARI）品牌代言人的劉亦菲，在照片穿著了一套路易威登的訂製款金色禮服，一件黑色皮夾克輕鬆地披肩上，搭配寶格麗的經典高級珠寶，展現紅毯資優生的穿搭實力，格外地引人注目。禮服的裙擺綴滿金色的亮片，與金色調的寶格麗Serpenti多層頸圈項鍊相互輝映，流露出女神般的高貴氣息，站在C位當之無愧。 寶格麗代言人劉亦菲穿路易威登訂製服配戴寶格麗珠寶出席時尚活動。圖／摘自藝人IG