「八美圖」楊冪、劉亦菲等一線女星奇蹟合照 C位是她！
華裔女星劉亦菲在社群上分享了日前出席時尚活動的合照，包括姚晨、辛芷蕾、楊冪、惠英紅、劉詩詩、宋佳、楊紫等多位知名女藝人合照，在眾多大陸一線女星中，劉亦菲站在C位，影后惠英紅和楊冪都站在她的旁邊，強大氣場猶如女王，長紅超過20年的「神仙姐姐」美貌與地位也立刻引起網友熱議和稱讚。
身為寶格麗（BVLGARI）品牌代言人的劉亦菲，在照片穿著了一套路易威登的訂製款金色禮服，一件黑色皮夾克輕鬆地披肩上，搭配寶格麗的經典高級珠寶，展現紅毯資優生的穿搭實力，格外地引人注目。禮服的裙擺綴滿金色的亮片，與金色調的寶格麗Serpenti多層頸圈項鍊相互輝映，流露出女神般的高貴氣息，站在C位當之無愧。
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