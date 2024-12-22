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Murano玻璃、珠寶工藝加持 Buccellati假日選品暖人心
每到年底的12月，團聚、家的氣氛益發鮮明。Richemont集團旗下的義大利高級珠寶品牌Buccellati推薦了甄選匠心臻作，除了原本品牌擅長的珠寶、手表，並加碼推薦多樣化的家飾、蠟燭等家用品，為相聚添增豐盛氣息。
以文藝復興時期的建築花卉圖案為靈感，Opera系列並細分為Opera Tulle Premium、Opera Tulle、Opera Tulle Maxi等系列，透過反覆運用花卉圖案，加上結構式線條與鏤空設計，創造出義式珠寶的繁複與古典風情；Rombi系列同樣傳承了文藝復興時期的美感，無論是耳環、項鍊、戒指，都由工匠使用了Modellata工藝為珠寶的邊緣、輪廓進行修飾，呈現出猶如節日慶典般的隆重華美。
此外家品部分的Murano Glass系列則聚焦在義大利知名口吹玻璃Murano的工藝，將口吹玻璃結合Buccellati的銀製葉片，打造出各種餐桌上的裝飾蔬果、惟妙惟肖；另外還有香氛蠟燭列，使用銀質底座結合Murano玻璃杯，成為點燃生活空間愉悅氛圍的催化劑，溫暖動人心。
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