Murano玻璃、珠寶工藝加持 Buccellati假日選品暖人心

每到年底的12月，團聚、家的氣氛益發鮮明。Richemont集團旗下的義大利高級珠寶品牌Buccellati推薦了甄選匠心臻作，除了原本品牌擅長的珠寶、手表，並加碼推薦多樣化的家飾、蠟燭等家用品，為相聚添增豐盛氣息。

以文藝復興時期的建築花卉圖案為靈感，Opera系列並細分為Opera Tulle Premium、Opera Tulle、Opera Tulle Maxi等系列，透過反覆運用花卉圖案，加上結構式線條與鏤空設計，創造出義式珠寶的繁複與古典風情；Rombi系列同樣傳承了文藝復興時期的美感，無論是耳環、項鍊、戒指，都由工匠使用了Modellata工藝為珠寶的邊緣、輪廓進行修飾，呈現出猶如節日慶典般的隆重華美。