米其林名廚加好友？Blancpain前進瑞士2,400公尺高山
除了擅長打造與陀飛輪齊名的複雜功能「卡羅素」聞名，瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）同時也與全球米其林指南有著長期合作關係，近日品牌再宣布：年輕的瑞士雙胞胎主廚Dominik Sato與Fabio Toffolon已成為品牌好友，為Blancpain的餐飲友好版圖、再下一城。
過去四十年來，Blancpain除了米其林指南的合作夥伴，同時也與瑞士Bocuse d'Or烹飪比賽與Relais & Châteaux酒店維持著全球合作關係。Blancpain的名廚「好友」無數，包含法國名廚Joël Robuchon也與Blancpain長期交好，在台灣的餐廳牆上便可看到Blancpain的五十噚（Fifty Fathoms）
兩位雙胞胎年輕廚師在2023年時成為瑞士阿爾卑斯山2,400公尺高山上的五星飯店Chedi Andermatt的兩間餐廳：The Japanese Restaurant與The Japanese by The Chedi at Gütsch擔任主廚，結合日本料理與歐式風格是兩人的強項，其中The Japanese Restaurant並在2023年獲得米其林二星肯定，同時Sato與Toffolon並被《GaultMillau 指南 2025》評為 「年度晉升廚師」。
兩人的手上分別配戴了Blancpain的「五十噚深潛器飛返計時碼表」以及「五十噚深潛器全日曆月相表」，兩只表款都選用了黑色陶瓷，份量輕對輕盈，同時具有抗磨損性、親膚性，除了在烹調的過程中便利配戴，還將幫助名廚進行時間管理，掌握美食或生活中的絕佳時機。
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