米其林名廚加好友？Blancpain前進瑞士2,400公尺高山

除了擅長打造與陀飛輪齊名的複雜功能「卡羅素」聞名,瑞士高級鐘表品牌寶珀(Blancpain)同時也與全球米其林指南有著長期合作關係,近日品牌再宣布:年輕的瑞士雙胞胎主廚Dominik Sato與Fabio Toffolon已成為品牌好友,為Blancpain的餐飲友好版圖、再下一城。

過去四十年來,Blancpain除了米其林指南的合作夥伴,同時也與瑞士Bocuse d'Or烹飪比賽與Relais & Châteaux酒店維持著全球合作關係。Blancpain的名廚「好友」無數,包含法國名廚Joël Robuchon也與Blancpain長期交好,在台灣的餐廳牆上便可看到Blancpain的五十噚(Fifty Fathoms)

兩位雙胞胎年輕廚師在2023年時成為瑞士阿爾卑斯山2,400公尺高山上的五星飯店Chedi Andermatt的兩間餐廳:The Japanese Restaurant與The Japanese by The Chedi at Gütsch擔任主廚,結合日本料理與歐式風格是兩人的強項,其中The Japanese Restaurant並在2023年獲得米其林二星肯定,同時Sato與Toffolon並被《GaultMillau 指南 2025》評為 「年度晉升廚師」。