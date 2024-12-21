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米其林名廚加好友？Blancpain前進瑞士2,400公尺高山

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
年輕的瑞士雙胞胎主廚Dominik Sato與Fabio Toffolon已成為品牌好友，為Blancpain的餐飲友好版圖、再下一城。圖／Blancpain提供
年輕的瑞士雙胞胎主廚Dominik Sato與Fabio Toffolon已成為品牌好友，為Blancpain的餐飲友好版圖、再下一城。圖／Blancpain提供

除了擅長打造與陀飛輪齊名的複雜功能「卡羅素」聞名，瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）同時也與全球米其林指南有著長期合作關係，近日品牌再宣布：年輕的瑞士雙胞胎主廚Dominik Sato與Fabio Toffolon已成為品牌好友，為Blancpain的餐飲友好版圖、再下一城。

過去四十年來，Blancpain除了米其林指南的合作夥伴，同時也與瑞士Bocuse d'Or烹飪比賽與Relais & Châteaux酒店維持著全球合作關係。Blancpain的名廚「好友」無數，包含法國名廚Joël Robuchon也與Blancpain長期交好，在台灣的餐廳牆上便可看到Blancpain的五十噚（Fifty Fathoms）

兩位雙胞胎年輕廚師在2023年時成為瑞士阿爾卑斯山2,400公尺高山上的五星飯店Chedi Andermatt的兩間餐廳：The Japanese Restaurant與The Japanese by The Chedi at Gütsch擔任主廚，結合日本料理與歐式風格是兩人的強項，其中The Japanese Restaurant並在2023年獲得米其林二星肯定，同時Sato與Toffolon並被《GaultMillau 指南 2025》評為 「年度晉升廚師」。

兩人的手上分別配戴了Blancpain的「五十噚深潛器飛返計時碼表」以及「五十噚深潛器全日曆月相表」，兩只表款都選用了黑色陶瓷，份量輕對輕盈，同時具有抗磨損性、親膚性，除了在烹調的過程中便利配戴，還將幫助名廚進行時間管理，掌握美食或生活中的絕佳時機。

Dominik Sato與Fabio Toffolon的手上分別配戴了Blancpain的「五十噚深潛器飛返計時碼表」以及「五十噚深潛器全日曆月相表」，展現對於時間、美食烹調時機的精確掌握。圖／Blancpain提供
Dominik Sato與Fabio Toffolon的手上分別配戴了Blancpain的「五十噚深潛器飛返計時碼表」以及「五十噚深潛器全日曆月相表」，展現對於時間、美食烹調時機的精確掌握。圖／Blancpain提供
Dominik Sato與Fabio Toffolon在2023年時成為瑞士五星飯店Chedi Andermatt的兩間餐廳：The Japanese Restaurant與The Japanese by The Chedi at Gütsch擔任主廚，其中The Japanese Restaurant並在2023年獲得米其林二星。圖／Blancpain提供
Dominik Sato與Fabio Toffolon在2023年時成為瑞士五星飯店Chedi Andermatt的兩間餐廳：The Japanese Restaurant與The Japanese by The Chedi at Gütsch擔任主廚，其中The Japanese Restaurant並在2023年獲得米其林二星。圖／Blancpain提供
Dominik Sato與Fabio Toffolon的手上分別配戴了Blancpain的「五十噚深潛器飛返計時碼表」以及「五十噚深潛器全日曆月相表」，展現對於時間、美食烹調時機的精確掌握。圖／Blancpain提供
Dominik Sato與Fabio Toffolon的手上分別配戴了Blancpain的「五十噚深潛器飛返計時碼表」以及「五十噚深潛器全日曆月相表」，展現對於時間、美食烹調時機的精確掌握。圖／Blancpain提供

品牌 瑞士 米其林

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