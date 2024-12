詹懷雲、謝欣穎Cartier珠寶上身 演繹冬日輕奢魔法

隨著年末節日的暖心氣氛持續升溫,卡地亞(Cartier)邀請了新生代男星詹懷雲、薛仕凌,以及女星謝欣穎一同入鏡,三人分別穿戴上了卡地亞的經典單品珠寶、手表,自由混搭展現輕奢魅力之外,也成為感謝他人(或自己)、傳遞心意的摩登時尚選品。

日前因為演出《影后》人氣快速竄升的詹懷雲選擇了一款長方形的Tank Américaine「美國坦克」腕表,44.4 X 24.4毫米的黃K金表殼具有修長的輪廓,搭配上藍鋼劍形指針、變形羅馬時標與軌道式分鐘刻度,也像詹懷雲的星途、一路看漲;此外詹懷雲再配戴了Juste un Clou與Clash de Cartier系列的戒指、手環,其中軟鍊式小型款、玫瑰金材質的Clash de Cartier長項鍊更是Cartier近期新品,柔軟、服貼的線條與精緻細節,呈現迷人得法式時髦風采。

上身為大紅毛衣的謝欣穎,甜美氣質搭配俏麗短髮,正烘托出身上珠寶的明亮貴氣。謝欣穎全身珠寶包含Panthère de Cartier美洲豹腕表中型款、LOVE手環玫瑰金經典款、LOVE手環 白金經典款、Clash de Cartier戒指大型款、Clash de Cartier項鍊小型款,其中Panthère de Cartier美洲豹耳環與LOVE手環 白金經典款皆為新品,尤其耳環更與Panthère de Cartier美洲豹腕表以美洲豹精神相互呼應,同時耳環更以黃K金搭配黑色真漆表現美洲豹的斑點毛髮紋理,將野性風格低調藏入細節中。