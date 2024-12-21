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詹懷雲、謝欣穎Cartier珠寶上身 演繹冬日輕奢魔法

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
謝欣穎。圖／翻攝自 IG @ nikki_hsieh
謝欣穎。圖／翻攝自 IG @ nikki_hsieh

隨著年末節日的暖心氣氛持續升溫，卡地亞（Cartier）邀請了新生代男星詹懷雲、薛仕凌，以及女星謝欣穎一同入鏡，三人分別穿戴上了卡地亞的經典單品珠寶、手表，自由混搭展現輕奢魅力之外，也成為感謝他人（或自己）、傳遞心意的摩登時尚選品。

日前因為演出《影后》人氣快速竄升的詹懷雲選擇了一款長方形的Tank Américaine「美國坦克」腕表，44.4 X 24.4毫米的黃K金表殼具有修長的輪廓，搭配上藍鋼劍形指針、變形羅馬時標與軌道式分鐘刻度，也像詹懷雲的星途、一路看漲；此外詹懷雲再配戴了Juste un Clou與Clash de Cartier系列的戒指、手環，其中軟鍊式小型款、玫瑰金材質的Clash de Cartier長項鍊更是Cartier近期新品，柔軟、服貼的線條與精緻細節，呈現迷人得法式時髦風采。

上身為大紅毛衣的謝欣穎，甜美氣質搭配俏麗短髮，正烘托出身上珠寶的明亮貴氣。謝欣穎全身珠寶包含Panthère de Cartier美洲豹腕表中型款、LOVE手環玫瑰金經典款、LOVE手環 白金經典款、Clash de Cartier戒指大型款、Clash de Cartier項鍊小型款，其中Panthère de Cartier美洲豹耳環與LOVE手環 白金經典款皆為新品，尤其耳環更與Panthère de Cartier美洲豹腕表以美洲豹精神相互呼應，同時耳環更以黃K金搭配黑色真漆表現美洲豹的斑點毛髮紋理，將野性風格低調藏入細節中。

薛仕凌則是以白色氣裝展示紳士氣質，其手上配戴了卡地亞經典的Panthère de Cartier美洲豹腕表大型款，並使用精鋼與黃金雙色輝映，表冠更鑲嵌一枚藍色合成尖晶石；同時薛仕凌身上並配戴了多款Trinity系列的項鍊、超大型款戒指，以及Trinity for Chitose Abe of sacai三指戒指，該系列混合選用了白K金、玫瑰金與黃K金，透冷冽、高雅、暖心的三種貴金屬光澤，也讓幸運、祝福、勇氣隨身同行。

Cartier Clash de Cartier軟鍊式小型款長項鍊，玫瑰金，131萬元。圖／Cartier提供
Cartier Clash de Cartier軟鍊式小型款長項鍊，玫瑰金，131萬元。圖／Cartier提供
因為影劇作品《影后》走紅的詹懷雲，為Cartier拍攝了冬日節慶形象視覺。圖／Cartier提供
因為影劇作品《影后》走紅的詹懷雲，為Cartier拍攝了冬日節慶形象視覺。圖／Cartier提供
薛仕凌。圖／翻攝自 IG @ 40hsueh
薛仕凌。圖／翻攝自 IG @ 40hsueh
Cartier Panthère de Cartier美洲豹腕表中型款，石英機芯，玫瑰金表殼鑲嵌總重0.28克拉圓形明亮式切割鑽石共44顆，114萬元。圖／Cartier提供
Cartier Panthère de Cartier美洲豹腕表中型款，石英機芯，玫瑰金表殼鑲嵌總重0.28克拉圓形明亮式切割鑽石共44顆，114萬元。圖／Cartier提供
Cartier Tank Américaine腕表大型款，自動上鍊機械機芯，黃K金，時間顯示，44.4 x 24.4毫米，56萬5,000元。圖／Cartier提供
Cartier Tank Américaine腕表大型款，自動上鍊機械機芯，黃K金，時間顯示，44.4 x 24.4毫米，56萬5,000元。圖／Cartier提供
Cartier Panthère de Cartier美洲豹耳環，黃金、黑色真漆，20萬2,000元。圖／Cartier提供
Cartier Panthère de Cartier美洲豹耳環，黃金、黑色真漆，20萬2,000元。圖／Cartier提供
詹懷雲身上穿戴了Cartier珠寶、名表，展現冬日的暖心輕奢風範。圖／Cartier提供
詹懷雲身上穿戴了Cartier珠寶、名表，展現冬日的暖心輕奢風範。圖／Cartier提供
薛仕凌穿戴的Trinity for Chitose Abe of sacai三指戒指，造型感鮮明，使用了白K金、黃K金、玫瑰金，15萬元。圖／Cartier提供
薛仕凌穿戴的Trinity for Chitose Abe of sacai三指戒指，造型感鮮明，使用了白K金、黃K金、玫瑰金，15萬元。圖／Cartier提供

戒指 美洲豹 腕表

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