臉書創辦人祖克柏變身賽車手？低調秀300萬名表解密了
臉書（Facebook）創辦人、Meta執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）的一舉一動都受到全世界社群與公眾的關心，最新消息是，為了宣傳美國經典老牌眼鏡雷朋（Ray-Ban）的Meta眼鏡，祖克柏親身上陣扮演賽車手，意外釣出身上藏有一款訂價高達300多萬的低調名表！
根據雷朋官方網站資料顯示，融合科技與輕量化兩項特質的Ray-Ban Meta眼鏡，結合社群功能，一如手機般可拍照、通話、聆聽甚至進行直播；而馬克祖克柏則戴上了一副黑色的Ray-Ban Meta眼鏡，在空曠場地大玩飆車，無論是過彎、翻騰，展現出野性的賽車活力，然就當影片接近結尾時無意間讓人發現：祖克柏手上還配戴了一只手表，出自亨利慕時（H.Moser & Cie）的2024年新作：不銹鋼款疾速者陀飛輪鏤空雙游絲腕表。
馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）愛表不是新鮮事，過去便曾秀出包含百達翡麗（Patek Philipppe），以及兩款獨立製表的F.P Journe的Centigraphe sport aluminium計時碼表與Chronomètre Souverain Havana腕表，積家（Jaeger-Lecoultre），以及一款H.Moser & Cie的DB25 Starry Varius腕表（DB25VRS3）。
其中影片尾端秀出的「不鏽鋼款疾速者陀飛輪鏤空雙游絲腕表」（Streamliner Tourbillon Skeleton）是亨利慕時（H.Moser & Cie）的2024年新作，Streamliner系列的設計是以1930年代第一批火車的流體力學為靈感，枕型的輪廓從表殼、一體成型表帶都充滿圓潤的流體有機線條；同時表款並以品牌自製的原創雙游絲、一分鐘飛行陀飛輪、菱形倒角處理為特色。
亨利慕時（H.Moser & Cie）除了曾在台灣被資深知名表評家美譽為「瑞士高級製表淨土」，同時在2021年有曾經「翻玩」蘋果智慧手表的Swiss Alp Watch第三代，在網路引起熱烈討論、創意無極限，因此引起同樣是科技背景的馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）得留意，似乎也就不意外了。同時，H.Moser & Cie熱衷於古典工藝，在台灣也不乏藏家熱愛，像是台灣便有知名藏家收藏一只與祖克柏同款的DB25 Starry Varius腕表，並以結婚紀念日當天的星空圖進行客製，浪漫、別具紀念意義，同時這也是目前祖克柏收藏的第二只H.Moser & Cie表款，表款訂價約314萬台幣，相較於祖克柏的驚人身價？小菜一盤！
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