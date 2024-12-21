臉書創辦人祖克柏變身賽車手？低調秀300萬名表解密了

臉書（Facebook）創辦人、Meta執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）的一舉一動都受到全世界社群與公眾的關心，最新消息是，為了宣傳美國經典老牌眼鏡雷朋（Ray-Ban）的Meta眼鏡，祖克柏親身上陣扮演賽車手，意外釣出身上藏有一款訂價高達300多萬的低調名表！

根據雷朋官方網站資料顯示，融合科技與輕量化兩項特質的Ray-Ban Meta眼鏡，結合社群功能，一如手機般可拍照、通話、聆聽甚至進行直播；而馬克祖克柏則戴上了一副黑色的Ray-Ban Meta眼鏡，在空曠場地大玩飆車，無論是過彎、翻騰，展現出野性的賽車活力，然就當影片接近結尾時無意間讓人發現：祖克柏手上還配戴了一只手表，出自亨利慕時（H.Moser & Cie）的2024年新作：不銹鋼款疾速者陀飛輪鏤空雙游絲腕表。

馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）愛表不是新鮮事，過去便曾秀出包含百達翡麗（Patek Philipppe），以及兩款獨立製表的F.P Journe的Centigraphe sport aluminium計時碼表與Chronomètre Souverain Havana腕表，積家（Jaeger-Lecoultre），以及一款H.Moser & Cie的DB25 Starry Varius腕表（DB25VRS3）。

其中影片尾端秀出的「不鏽鋼款疾速者陀飛輪鏤空雙游絲腕表」（Streamliner Tourbillon Skeleton）是亨利慕時（H.Moser & Cie）的2024年新作，Streamliner系列的設計是以1930年代第一批火車的流體力學為靈感，枕型的輪廓從表殼、一體成型表帶都充滿圓潤的流體有機線條；同時表款並以品牌自製的原創雙游絲、一分鐘飛行陀飛輪、菱形倒角處理為特色。