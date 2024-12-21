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撒糖囉！台糖文旅護照2.0限量1萬本 全糖任務集點拿禮物

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台糖文旅護照2.0完成文化體驗區集點，可兌換「台糖啡嚐好禮袋」。圖／台糖提供
台糖文旅護照2.0完成文化體驗區集點，可兌換「台糖啡嚐好禮袋」。圖／台糖提供

2024嘉義糖果節21日登場，台糖限量發行「台糖文旅護照2.0」，民眾只要完成指定任務，即可免費獲贈1本，不僅可立即享有4大文旅體驗優惠、還能循線環遊14處台糖據點，完成「全糖任務」還可集點獲贈限量禮物。

台糖表示，去年首度推出台糖文旅護照就廣受好評，今年推出升級版「台糖文旅護照2.0」，以星球為主題，集結台糖14處旅遊據點資訊及優惠，護照封面採用簡約灰色系，搭配圓形挖空設計，凸顯繽紛的星球元素，內頁以插畫描繪各據點獨特的景致與糖業歷史，兼具設計美感及教育功能，並導入豐富的活動及旅遊資訊，構築出台糖的甜蜜多重宇宙，是漫遊糖業文化不可或缺的好旅伴。

文旅護照2.0限量發行1萬本，內附4張台糖文旅體驗優惠券，台糖表示，持護照購買五分車車票、台糖產品、入住台糖旅宿飯店及參加文化體驗活動皆可享超值回饋。

享受優惠的同時，還能順手解鎖文化體驗區、商品區及住宿區的「全糖任務」，分區集滿點數還可兌換限量好禮：裝有台糖安提瓜小農濾掛咖啡，且與知名文創品牌「廣富號」合作開發的「台糖啡嚐好禮袋」、具低調輕奢質感且可肩背的「台糖文旅保冷袋」，以及市價高達3200元的「台糖聯合住宿券」等。

此外，台糖文旅護照2.0結合線上及線下活動，護照內頁有以插畫設計的「尋覓台糖旅圖」，供大家按圖索驥在各據點裡找尋插畫實景，並拍照打卡上傳社群媒體，完成後即可以畫面兌換獎品。

台糖指出，蒜頭糖廠蔗埕文化園區為今年的「據點主打星」，文旅護照深入介紹園區特色，串聯14間在地店家推出優惠旅行地圖，持有文旅護照者皆可獨享專屬優惠。

文旅護照2.0於「2024嘉義糖果節」21日開幕當天開始，同步在虎尾糖廠冰店、月眉觀光糖廠、溪湖糖廠鐵道文化園區、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、南靖休閒廣場、新營鐵道文化園區、烏樹林休閒園區、橋頭糖業博物館、高雄花卉農園中心、花蓮觀光糖廠、台糖台北會館、柳營尖山埤渡假村、台糖長榮酒店(臺南)、池上牧野渡假村等14處據點公開發行。

住宿券 護照

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