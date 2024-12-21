與蠟筆小新、阿妹同享「莓」好！盤點6家最新草莓甜品

草莓盛產的季節到來，各家甜點店、烘焙坊，甚至手搖飲，都搭上這波酸甜熱潮，其中，不乏「名人」入列，像是卡通可愛不敗的蠟筆小新、天后阿妹都成為宣傳熱點。

主打精品巧克力蛋糕的BAC，今年打造兩款高顏值草莓系新品，「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」嚴選70%及100%的苦甜巧克力，融合新鮮草莓的香甜、覆盆莓的酸美，以及巧克力湯種戚風蛋糕的綿密滑順，創造出輕盈口感。耶誕節限定款「法式草莓香緹蛋糕」則選用法式香緹奶油，覆盆莓與草莓果餡交織出細膩雙重滋味，新鮮草莓鋪面，散發幸福氛圍。

甜點品牌起士公爵選用在地小農新鮮草莓的「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，脆口的餅乾碎為底，疊加草莓生乳酪、優格生乳酪，雙層乳酪酸甜交織，吃法也很特別，冷凍吃像冰淇淋，室溫退冰10分口感類似冰心雪糕，退冰20分鐘後又綿密細緻。更特別的是，加入來自花東縱谷的水晶洛神萃取玻尿酸，增添精緻感。

LADY KELLY則將滿滿大湖草莓堆成山的「草莓塔」，塔皮還揉入莓果粒，咀嚼時能感受到微妙顆粒感，創意十足。另有草莓季限定「鮮奶油草莓蛋糕」，即日起於全門市及官方網站販售，因考量運送途中容易影響蛋糕外觀，僅限門市取貨。

草莓系列也走進烘焙名店。台北東區「神旺普諾麵包坊」即日起至2025年2月28日祭出「玩莓主義」系列，主打大湖草莓新鮮直送，推出超過15種草莓系列烘焙及甜點品項。其中包括以擬真烘焙為發想的「パソ了莓」、早餐首選的「草莓Queen」，以及比手掌還要大的「可頌美莓」等，銅板價55元起每日限量銷售。

此外，蠟筆小新最愛的餅乾「巧克比」，也推出了全新草莓風味，不僅有超可愛的粉嫩包裝，還有粉紅鱷魚阿山坐擁草莓堆的療癒身影，甜而不膩並帶有自然的草莓香氣，也喚起了無數觀眾對經典動畫情景的美好回憶。每盒「巧克比」除了美味的星星餅乾外，另隨機贈送一款蠟筆小新角色貼紙，全系列共有20種，還有驚喜特別閃鑽版貼紙5款。