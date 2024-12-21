硬派作風！RICHARD MILLE推全新RM 07-02藍寶石系列

在珠寶的世界裡，藍寶石是傳統四大貴重寶石（鑽石、祖母綠、藍寶石、紅寶石）的其中一項，然而在高級手表的世界裡，常聽到的「藍寶石」其實為人造的藍寶石，有其透亮、高硬度的特質。RICHARD MILLE近日發表了全新RM 07-02藍寶石自動上鍊腕表系列，展現在科技材質上出宛如大煉金術士的實驗與前衛精神。

時間暫時回返2015年，RICHARD MILLE曾推出首款「以整塊彩色藍寶石水晶打造表殼」的表款。RICHARD MILLE並不是藍寶石水晶的發明者，但RICHARD MILLE卻是少見挑戰全藍寶石水晶表殼的先鋒，因為（人造）藍寶石的高硬度，使其在莫氏硬度的分類中僅次於鑽石；近10年以來，RICHARD MILLE陸續推出過不止一次的藍寶石表殼腕表，但本次表款則有一只全新的淡紫色設計。

由於彩色藍寶石的製作過程比透明藍寶石更為複雜，需將金屬氧化物謹慎地融入晶體結構中，同時彩色晶體對溫度和生長過程也比無色（透明）藍寶石更為繁複，因此能開發出新色的淡紫色藍寶石表殼，其實耗費大量的實驗時程，同時每一只藍寶石表殼的加工時間更（皆）超過1,000小時，得來不易。

四只全新的RM 07-02藍寶石自動上鍊腕表分別為淡紫色、綠色、綠色鑲鑽，以及粉色鑲鑽四種表殼，動力來源則是由品牌自製、具可變幾何自動盤的CRMA5鏤空自動上鍊機芯所提供；值得一提的是，除了面盤裡還透過鑲嵌鑽石、藍寶石、黃色藍寶石、（橙色的）錳鋁榴石、白色瑪瑙、蛋白石、綠色沙弗萊石、綠玉髓與孔雀石，創造出類似馬賽克的幾何圖案。

然此種設計手法過去曾先在RICHARD MILLE的女表例如RM 71-02 Talisman自動上鍊陀飛輪、以曼菲斯設計（Memphis Design）為靈感的RM 07-01彩色陶瓷女表上出現過，無論是鑽石、貴重寶石、半寶石分別以重新切割為片狀、圓珠狀、特殊切工，最後再經過鑲嵌組合，尤其其中兩只的鑲鑽方式也有別於傳統的鑽表，其鑽石的排列刻意呈現出斜線、V字、流線形，因此與表殼輪廓、面盤中央的寶石鑲嵌形成呼應。