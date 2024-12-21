吃貨快衝！全台10大和牛吃到飽餐廳 年末聚餐爽吃首選

享受入口即化的美妙滋味！

你是追求肉質與CP值兼具的「肉控老饕」嗎？那你絕不能錯過這篇和牛吃到飽餐廳排行榜！在上榜的和牛餐廳裡，你可以盡情享受滑嫩細緻的和牛，欣賞大理石般美麗、均勻分布的霜降紋理。將和牛緩緩送入口中，隨著細細咀嚼，香甜的滋味逐漸散開，油脂在舌尖慢慢化開，細膩的口感與迷人的香氣巧妙交融，帶來彷彿全身細胞都在感受幸福的極致享受。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全台十大和牛吃到飽餐廳，適逢年末聚餐時節，只需付出實惠的價格，就能大快朵頤和牛的頂級美味！無論是香濃的火鍋、炭烤的燒烤，還是創意滿分的自助吧，都能讓你的味蕾一次滿足。更棒的是，還有壽喜燒、咖哩、壽司等多種吃法任你選擇。將這一生必嚐的夢幻滋味，從遙不可及的奢想化為觸手可及的現實，是年末團體聚餐、跨年犒賞自己的最佳選擇。

No.1 和牛涮日式鍋物放題

年末聚餐渴望極致美味？王品集團旗下和牛涮秉持逾30年牛肉專家經驗，從眾多品種中嚴選出「極上和牛」，擁有肉質柔嫩、油花甜美的特色，獨創多種吃法一次滿足饕客對和牛的渴望，打造出奢華的味覺饗宴！

首先品嚐經典「極上和牛涮煮」，夾起一片肉質鮮嫩的和牛輕輕涮入鍋中，短短幾秒鐘，肉片便吸收了湯底精華，口感豐盈細膩，幾乎在舌尖直接化開，搭配自家調製沾醬，令人回味無窮；自助區的「極上和牛黑咖哩」以濃郁黑咖哩醬浸透和牛肉香，搭配獨特香料，熬煮出豐富層次；還有擄獲無數粉絲的「極上和牛炙燒壽司」，用噴槍將肉片炙燒出香氣，包裹醋飯一起送進嘴裡，驚人美味讓你一個接一個停不下來！

特別推薦的是，和牛涮全新推出了「和牛壽喜燒」，採用日本關西道地的煎燒式壽喜燒做法，先在鐵板上輕煎和牛，鎖住鮮嫩肉汁，再淋上特調靈魂醬汁，相互融合後滋味濃郁又不油膩，每一口都讓人心動不已，彷彿置身日本，盡情享受正宗日式美味。

無論你是肉肉控、和牛愛好者或首次嘗試和牛，相信和牛涮的用心，一定能滿足你對美食的期待。吃過的網友真誠推薦：「和牛肉質細緻軟嫩、油花分佈均勻，選壽喜燒就對了」、「和牛咖哩裡面肉片真的不少，和牛炙燒壽司也好吃，油脂氣息蠻香的」、「甜點鯛魚燒推薦吃紫薯口味，外層的皮非常酥脆，自己吃了三個，就知道有多好吃了吧」。

No.2 嚮辣和牛麻辣鍋

愛吃辣的你，不能錯過嚮辣和牛麻辣鍋！王品嚮辣提供的「和牛油麻辣鍋」獨家加入日本A5和牛油脂，精心提煉後融入麻辣湯底，湯頭濃郁香醇，刺激之中添加了細膩，瞬間升華了麻辣的層次，涮料超夠味，堪稱麻辣鍋吃到飽界湯頭天花板！

嚮辣主打全天候$798冠軍澳洲純血和牛吃到飽，純血和牛是澳洲只有5%的稀有和牛品種，涮煮後肉質鮮嫩多汁，吃多了也不膩口；還有近150種新鮮食材等你來挑戰，無論是蔬菜、海鮮還是肉類，都能在這濃烈的麻辣湯底中，吸收湯汁的精華，變得更可口。有網友評價提到，「肉品還有海鮮都很新鮮」、「麻辣湯香辣夠味」、「愛心形狀的和牛油塊好拍又美味」、「豆腐和鴨血都表現得還不錯，吸滿了麻辣湯汁非常夠味」。

No.3 本格和牛燒肉放題

「本格」店名的由來，源自於日文的「ほんかく（honkaku）真實」，主打精緻和牛燒肉吃到飽，親自走訪日本各地燒肉名店，嚴選頂級肉品搭配新鮮蔬食自助吧，追求每道料理都能「超越完美」，2020年12月於台中大里創立第一間店，之後全台展店越開越多，如今擁有7家門店。

隸屬築間餐飲集團的本格和牛燒肉放題，結合日式風味料理與飲食文化，供應火烤兩吃，有和風昆布湯、鮭魚味增湯、贅沢牛髓湯、濃厚豚骨湯、松露金鑽雞湯、川香麻辣湯6種湯底，還有夢幻日本和牛等50款肉品、近百樣自助吧無限吃到飽，有Dcard網友推薦吃588元的價位比較划算，評論也有很多人推薦788元的餐點，提供其他網友參考。

No.4 有之和牛鍋物放題

築間餐飲集團的有之和牛，「有之」取自日文「唯一」的發音「ゆいいつ （yuiitsu）」，就是想問問客人心中有沒有那道唯一的美食，也想透過職人精神與細膩經營的心意，成為那無法忘懷的美味餐廳。

踏進有之和牛的你，千萬別錯過主廚嚴選日本黑毛和種的「夢幻日本和牛」，精挑細選最適合涮煮的部位，天然細緻的油花紅白交織，宛如雪花般散落在每一片肉上，涮入鍋中，肉質瞬間變得更加柔嫩多汁，風味十足；自助區有各式各樣的蔬菜與多款麵食，台式與辣味兩款泡菜可供挑選，雞蛋可自取。網友留言評論：「麻辣鍋很香、很濃郁」、「吃中價位的火烤兩吃，肉質真的沒話說很棒」。

No.5 新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+

馬辣集團旗下的新馬辣經典麻辣鍋、還有食材升級的「Plus+」系列，是許多人心中麻辣火鍋吃到飽的代名詞，湯底除了經典麻辣鍋、東北酸菜鍋、蔬菜精力鍋、關東風壽喜燒，比較特別的還有膠原蛋白鍋、港式花雕雞、卜卜蜆雞腿鍋等。

如果你是和牛控，可以選擇較高價位的方案，新馬辣經典麻辣鍋推出「極上三和牛放題」、「特上和牛放題」；新馬辣經典麻辣鍋Plus+更增加「世界四大和牛放題」，提供肉肉狂人們盡情享受和牛美味。網友分享心得提到「很推薦港式花雕雞」、「餐點新鮮好吃特別是牛肉及手工餃」、「美國極黑和牛跟澳洲和牛表現不錯，肉質好吃口感佳」。

No.6 Mo-Mo-Paradise

2003年Mo-Mo-Paradise從日本進入台灣市場，希望能創造顧客最美好的用餐體驗，從湯底、食材、環境到服務，都強調日本道地的職人精神，選用香氣馥郁的日本東京都進口特選醬油，打造獨家壽喜燒醬汁，吸引許多死忠粉絲。

熱愛和牛的老饕們必點「和牛饗宴」，能吃到澳洲M6-7和牛前腿心、三叉肉，還有美國USDA PRIME頂級自然牛肩胛肉，以及炙燒和牛握壽司。網友評價提到，「切的一大片、很大一片就可以感受到誠意十足」、「今天心血來潮隨意搭配了蔥段與肉捲在一起，蹦出新滋味」、「這家的肉還有大陸妹、洋蔥特別好吃欸，不知道為什麼，非常鮮甜，下次想再來」。

No.7 武鶴和牛火鍋

武鶴和牛火鍋盛名遠播，由一群熱愛鍋物的年輕人創立，想用最親民的價格推廣和牛，食材鮮度與奢華體驗都受到好評，許多愛吃和牛的網友大力推薦，「每一道的肉盤份量都超足，而且切得很大片，另外還有提供桌邊剝蝦的服務」、「看這超大片但是又薄切的精緻牛肉油花，分布超漂亮，稍微涮一下帶有一點血色，最為鮮嫩好吃」。

也有網友提到，「這次吃1380元和牛吃到飽，限時90分鐘，提供A5等級和牛、日本F1國產牛、澳洲和牛霜降、澳洲和牛雪花、美國無骨牛小排跟西班牙伊比利豬等」、「海鮮都很新鮮，尤其鮑魚真的非常Q」。

No.8 夯下去新潮和牛燒肉

想吃超香和牛燒肉與頂級海鮮，快來夯下去新潮和牛燒肉，懂吃的人一定要點「和牛三大名物」：現切黑毛和牛沙朗牛排、黑毛和牛肋條、黑松露和牛石鍋飯，香氣四溢的和牛油脂，一滴都不能浪費，一吃絕對讓你欲罷不能！

PTT有網友留言推薦：「送餐小火車讓用餐的過程增添了樂趣」、「澳洲極上黑毛和牛牛排，還有超好吃的橫膈膜與牛舌」、「大小和厚度都恰到好處，帶點Q彈的口感，咬下去又有肉汁」、「無限量的北海道生食級干貝，雖然說是大干貝，但實際上的大小不算大，不過還是很鮮甜好吃」。

No.9 星野肉肉鍋

泉成餐飲集團旗下「星野肉肉鍋」，主打和牛吃到飽，吸引許多饕客前往一探究竟，目前全台已有5家店，分別位於台中麗寶OUTLET、台南、高雄，以及即將開幕的高雄三民鐵道園區。價位實惠划算，最低只要498元起就能享用澳洲和牛、自助吧，還提供多款熟食、炸物讓你吃到爽！

吃過的網友提到，「肉質軟嫩好入口」、「麻奶湯頭不錯喝」、「餐點價格中上，性價比高」、「非常寵物友善，寵物推車可以進來」。

No.10 麻辣45

乾杯集團麻辣鍋品牌「麻辣45」今（2024）年宣布，台中中港店7月1日正式轉型變身為「麻辣45放題」，成為旗下首家吃到飽品牌，主打和牛油麻辣鍋，以大量和牛油、重慶原裝辛香料等製成，濃厚香氣與醇厚味道來自拌炒的底料，

與台式麻辣鍋截然不同。麻辣45提供日澳和牛吃到飽，搭配逾50道精選食材如海鮮、蔬菜、鍋料及多種特製沾醬，799元起就可盡情開吃。用餐過的網友提到，「相信乾杯集團的餐飲經營，還是來吃了第一次的麻辣45，果然肉品及其他食材都很新鮮且美味」、「和牛真的讚」。另外，台北本店已於10月中旬歇業，當時掀起一波聲量討論，想嚐鮮的人只能趕緊安排，到台中來趟美食之旅了。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月26日至2024年11月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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