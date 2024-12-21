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泰坦恐龍展 與巨獸互動

聯合報／ 本報訊
《史前巨獸 泰坦恐龍展》，即日起至明年四月六日在國立台灣科學教育館展出。記者林伯東／攝影
《史前巨獸 泰坦恐龍展》，即日起至明年四月六日在國立台灣科學教育館展出。記者林伯東／攝影

由大英自然史博物館策畫，最新、最大的世界巡迴「史前巨獸 泰坦恐龍展」，帶來地球已知最大的陸地生物全長卅七公尺的泰坦巨龍復原骨骼，即日起至明年四月六日在國立台灣科學教育館展出。

為了完整展示泰坦巨龍的震撼，特別拆除部分展場天花板，讓觀眾能以多角度欣賞這隻巨龍；展區還規畫多樣互動裝置，讓民眾深入了解泰坦巨龍的成長過程、進食習性及生存挑戰，還可走入巨龍體內，了解其如何攝取一二九公斤食物轉化能量，或站上趣味體重機，看看自己與泰坦巨龍的體型對比。

除了泰坦巨龍，展覽還引進來自日本的超擬真電動霸王龍與巴洛龍，觀眾不僅能挑戰與霸王龍「正面交鋒」，還能體驗餵食巴洛龍，近距離觀察草食恐龍進食的奇妙瞬間。

展覽商店同步推出多款周邊商品，包括恐龍造型流沙杯墊、髮夾、鑰匙圈等。

恐龍 觀眾 電動

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