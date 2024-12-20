全家「2025年開運福袋」大獎抽特斯拉、百萬現金 3大主題接力限量登場

即將邁入新的一年，全家便利商店2025春節開運福袋強勢出擊，不僅商品價值開袋就回本，外袋更全面與知名設計師合作，採用可重複使用的不織布材質，加碼推出26款肖像福袋、日本夯品福袋與品牌聯名福袋，將於12月26日起陸續限量登場。

「全家」2025年開運福袋限量推出65萬份，以「首尾相連，好運一條龍」概念設計外包裝，共有紅色、橘色兩種樣式，採用可重複使用的不織布材質，不僅質感再提升，更「買大送小」，每袋贈送Let’s Café咖啡環保提袋1個，還可憑QR Code至店舖享Let’s Café指定咖啡優惠。開運福袋每個售價249元，內容物提供價值250元的8種精選熱銷零食與飲料組合，還有機會獲得額外約250元商品卡，可兌換FMC衛生紙一串或900ml牧場直送鮮乳2入。隨袋贈品今年也加入精品盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、編織提袋、間諜家家酒化妝包等，2025年1月2日前購買指定福袋再送50元購物金（出小白單，消費滿200元折50元，限2025年1月24日至2月2日使用）。

在最受消費者關注的大獎部分，尊爵獎將抽出市價約325萬元的TESLA Model X 1台，頭獎則有2組100萬獎金，二獎也搬出10組市價約7.7萬元的Gogoro VIVA MIX BELT，買「全家」開運福袋掃QRcode登錄即抽；「立即開獎專區」提供World Gym一年單點運動會籍、LINE WEBTOON回饋型代幣3,333枚、全盈+PAY購物金5,000元、iPhone 16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機與「全家」專屬禮物等；「異業優惠券」則有陶板屋、品田牧場、大心、瓦城、屯京拉麵、LINE購物、LINE WEBTOON、肯德基、必勝客、大戶屋、bb.q、屈臣氏、JINS、World gym等品牌優惠券。

粉絲最愛的肖像福袋今年集結三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、飛天小女警、蝙蝠俠、唐老鴨、名偵探柯南等，推出21款由「全家」全新設計的多種收納組合，全系列合計限量11.8萬組，同樣自12月26日起陸續於「全家」店舖限量開賣，售價為399元至1,499元，消費者也可透過福袋內附的專屬抽獎券參加抽獎。

「全家」肖像福袋內含可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本等專屬小物，組合包含售價399元的六角折疊收納箱與雲朵肩背袋，以三麗鷗系列、動物方城市、吉伊卡哇、飛天小女警為主題，每組更加贈專屬肖像保鮮盒2入；499元系列提供名偵探柯南與基德主題的運動提袋與零錢包；599元的福袋打造布丁狗、唐老鴨屁屁造型絨毛包，以及美樂蒂、飛天小女警造型存錢筒，每款再額外加贈600ml保溫瓶1個；899元的四輪手推車福袋，推出吉伊卡哇與動物方城市；售價1,499元則可入手吉伊卡哇、三麗鷗、蝙蝠俠或飛天小女警24吋行李箱。

「全家」今年更首度推出限量5,000份的日本「全家」自有品牌福袋，售價499元，不僅蒐羅3款日本「全家」Famimaru必買人氣零食，更有日本「全家」必買Convenience Wear織品，包含熱銷超過2,000萬雙、巨星穿搭同款中筒線襪與日本搶手夯品今治手帕。福袋內除抽獎券外，另有超過台幣600元的「日本全家」商品優惠券，讓消費者可親臨日本「全家」兌換使用。

跨界聯名福袋今年也擴大產品組合，攜手PQI、野獸國、罐頭豬LuLu與可愛授權小物聯名，售價為399元至799元，全系列限量3.2萬組，內含多款實用好物、限量商品與加碼好禮。想要實用3C週邊商品，可選擇售價599元的PQI「3C新春福袋」，三麗鷗保溫提袋內含5種3C周邊產品，還加碼抽獎電動機車、空氣清淨機等多重大獎；喜愛收藏品牌授權公仔的消費者，可選擇售價799元的野獸國「2025年全家蛇年大吉福袋」，除了隨機附贈三眼怪派對特別板、史努比黑金特別版外，另加碼抽蛇年限定價值39萬元的1：1死侍雕像；售價850元的罐頭豬LuLu「豬事蘋安限定福袋」，包含絨毛玩偶、精選盲盒與全通路獨家隱藏版商品，再加碼抽高達80公分的罐頭豬LuLu絨毛大玩偶；「可愛授權小物福袋」售價399元，內含實用的迪士尼文創周邊小物，更加碼抽獎iPad Air。