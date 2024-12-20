高雄有利海鮮肉品涉改效期 703片原味雞排預防性下架封存

高市衛生局接獲陳情，前鎮區有利海鮮肉品有限公司產品疑竄改效期，16日會同食品藥物管理署南區管理中心前往查察，分別在仁武區冷凍倉庫、前鎮區民權門市發現原味雞腿排703片涉改標效期，全數預防性下架封存。

衛生局進一步說，被查獲改標原味雞腿排標示有效期限標示為2025年11月21日，但進口廠商提供進口報單有效日期為2025年8月22日，在門市及冷凍倉庫共計703片，由於該產品貨源來自中部工廠，涉改標效期移送所轄衛生局查辦。

衛生局表示，另販售花枝月亮蝦餅、金目鱸魚下巴、烏魚子、特級比目魚、鯖魚片、板腱牛肉、白帶魚切塊、巴西熟凍龍蝦等多項產品，迄今業者仍無法提出進貨單等紀錄，亦難以釐清產品有效期限及標示疑慮。

為保障消費者食品安全，該門市已將產品預防性下架，暫停販售，待業者提出相關證明文件後，再行釐清確認後，始上架販售。

另查獲「軟絲」產品進口業者提供進口報單，生產國別為印度，門市標示立牌產地為菲律賓，涉產地標示錯誤；逾期產品「墨魚片」1盒於現場監督業者銷毀，此2項產品涉違反食安法第28條、第15條。

此外，分別於大寮門市查獲烏魚子未貼標示、和牛未標示產地至都道府縣、仁武門市查獲虱目魚肚效期與包裝不同，涉違反食安法第22條及消費者保護法第24條規定，將依法處辦。