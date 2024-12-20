快訊

「憲訴法修正案」三讀通過！ 大法官總額15人宣判違憲須9人

中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了

霸凌成立！下屬請喪假遭嗆「趕快燒一燒」 人事總處霸凌女王記2大過免職

聽新聞
0:00 / 0:00

李俊昊、高旻示大曬PIAGET頂級珠寶 重現1960名流氣韻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李俊昊出席首爾的PIAGET頂級珠寶展Essence of Extraleganza晚宴時，配戴上一只Altiplano系列超薄鏤空陀飛輪鑽表。圖／PIAGET提供
李俊昊出席首爾的PIAGET頂級珠寶展Essence of Extraleganza晚宴時，配戴上一只Altiplano系列超薄鏤空陀飛輪鑽表。圖／PIAGET提供

美是一種令人雀躍、感受到驚艷的複合感受，可能是因為色彩、光芒或線條，在人造的事物中，又以珠寶最能讓人屏息以待、心神嚮往。繼巴黎與中東阿布達比之後，瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）為旗下的Essence of Extraleganza頂級珠寶展前往韓國舉辦了第三場全球巡迴盛會，晚宴於首爾華克山莊的Aston House舉辦，並邀請全球形象大使李俊昊、伯爵韓國品牌大使高旻示雙雙出席，展示了一如1960年代PIAGET Society的名流貴族風範。

成立於1874年的伯爵（PIAGET）今年適逢150周年，Essence of Extraleganza頂級珠寶系列正是品牌演繹珠寶工藝、奢華風格、名流氣韻的150年之大成，舉凡宮廷式雕刻（Décor Palace）、轉換式珠寶、頂級珠寶鑲嵌、半寶石面盤、裝飾藝術風格......皆能在此一系列的作品中大飽眼福，是一本關於伯爵頂級珠寶風格與美的教科書。

出席活動的伯爵（PIAGET）全球形象大使李俊昊則以先後兩套造型現身，其中一套身藍色天鵝絨西裝外套便將一對全球僅一套的頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石耳環化為西裝領片胸針，同時手上配戴的Altiplano祖母綠鑽石超薄陀飛輪更選用祖母綠、孔雀石與鑽石透過馬賽克式鑲嵌，呈現超薄機芯、複雜功能陀飛輪與寶石鑲嵌的細工之美，表款全球僅8只，訂價1,370萬元、皆附獨立編號。

而欣賞珠寶時李俊昊則挑選了另一套淺色西裝，同樣將一對Rose頂級珠寶18K白金藍寶石鑽石耳環當成西裝領片裝飾，同時其藍寶石珠墜鍊還可卸下，成為女士的第二種配戴方式，造型靈活多變。

今年在Netflix上有《無聲蛙鳴》作品的高旻示，同時也是伯爵韓國的品牌大使，即將滿30歲的她，選擇一襲兩截式露腰小洋裝，清新高雅中帶著俏皮，同時她身上有著一款全球僅一件的Essence of Extraleganza頂級珠寶18K白金祖母綠鑽石項鍊，鑲嵌大量的祖母綠與鑽石，其中祖母綠多數出自哥倫比亞產，並有三顆皆超過2.12克拉。如果仔細留心還將發現：原來高旻示耳畔配戴的耳環、正是先前李俊昊深藍色天鵝絨西裝領片上的同一組胸針，翠綠靈動，更展現了伯爵珠寶無分性別、自由轉換的愜意歡快風格。

PIAGET Altiplano系列18K白金藍寶石漸層鑽石超薄陀飛輪，755萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Altiplano系列18K白金藍寶石漸層鑽石超薄陀飛輪，755萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金藍寶石鑽石耳環，655萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金藍寶石鑽石耳環，655萬元。圖／PIAGET提供
身為韓國品牌大使的女星高旻示在活動中配戴一款Essence of Extraleganza頂級珠寶祖母綠鑽石項鍊，全球僅一款、訂價高達7,800萬元。圖／PIAGET提供
身為韓國品牌大使的女星高旻示在活動中配戴一款Essence of Extraleganza頂級珠寶祖母綠鑽石項鍊，全球僅一款、訂價高達7,800萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET於頂級珠寶展現場陳列了Essence of Extraleganza系列的頂級珠寶與名表。圖／PIAGET提供
PIAGET於頂級珠寶展現場陳列了Essence of Extraleganza系列的頂級珠寶與名表。圖／PIAGET提供
PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金轉換式藍寶石鑽石耳環，655萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金轉換式藍寶石鑽石耳環，655萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵全球形象大使李俊昊。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵全球形象大使李俊昊。圖／PIAGET提供
PIAGET以黃金、寶石打造的頂級珠寶長項鍊，重現1960年代上流社會的名媛氣場與雍容華貴。圖／PIAGET提供
PIAGET以黃金、寶石打造的頂級珠寶長項鍊，重現1960年代上流社會的名媛氣場與雍容華貴。圖／PIAGET提供
瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）日前於南韓舉辦了頂級珠寶展Essence of Extraleganza晚宴。圖／PIAGET提供
瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）日前於南韓舉辦了頂級珠寶展Essence of Extraleganza晚宴。圖／PIAGET提供
PIAGET Essence of Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石項鍊，7,800萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Essence of Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石項鍊，7,800萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Essence of Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石耳環，1,110萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Essence of Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石耳環，1,110萬元。圖／PIAGET提供

珠寶 西裝 鑽石

延伸閱讀

家中聞得到的珠寶！梵克雅寶帶來仲夏 寶格麗刻畫熱情

台南首波耶誕晚會最大彩蛋 韓國新人氣男團EVNNE來了

台南12/21搖滾耶誕演唱會 韓國EVNNE將登台

耶誕系列第3波卡司 南韓李俊昊首次台灣跨年獻台南

相關新聞

年底提2030年減碳目標 彭啓明：保證會高、讓大家嚇一跳

依氣候變遷因應法規定，第三期的溫室氣體階段管制目標應於2024年提出。環境部部長彭啓明今受訪表示，年底就會召開記者會公布...

用行動電源就能印！Epson以「省、小、精」打造超節能大型印表機

以「省、小、精」為企業宗旨，目標2050負碳排、地下資源零消耗的Epson，近年積極透過創新列印科技協助企業進行低碳轉型...

李俊昊、高旻示大曬PIAGET頂級珠寶 重現1960名流氣韻

美是一種令人雀躍、感受到驚艷的複合感受，可能是因為色彩、光芒或線條，在人造的事物中，又以珠寶最能讓人屏息以待、心神嚮往。...

料理夢幻逸品！「小V鍋」Vermicular推尊爵黑典藏版 限量序號藏驚喜

來自日本名古屋的Vermicular琺瑯鑄鐵鍋，由日本職人全手工製作，以鍋蓋與鍋身的密合精準至低於0.01毫米，實現近乎...

遠眺蒼穹 CITIZEN Satellite Wave X限定表 與光同行

光線與時間有著千絲萬縷的關聯，日系品牌星辰表（CITIZEN）在2014年曾首度推出以光照為能量來源的「光動能衛星對時表...

知名保溫杯Stanley爆38起燙傷、全球召回260萬個！檢查問題型號看杯底這個地方

知名保溫杯品牌Stanley傳出兩款產品的杯蓋可能在使用時鬆脫掉落，目前已累計38人被燙傷，因此美國消費品安全委員會宣布需全球召回問題產品，且公布問題序號以供消費者比對。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。