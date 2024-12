李俊昊、高旻示大曬PIAGET頂級珠寶 重現1960名流氣韻

美是一種令人雀躍、感受到驚艷的複合感受,可能是因為色彩、光芒或線條,在人造的事物中,又以珠寶最能讓人屏息以待、心神嚮往。繼巴黎與中東阿布達比之後,瑞士高級珠寶品牌伯爵(PIAGET)為旗下的Essence of Extraleganza頂級珠寶展前往韓國舉辦了第三場全球巡迴盛會,晚宴於首爾華克山莊的Aston House舉辦,並邀請全球形象大使李俊昊、伯爵韓國品牌大使高旻示雙雙出席,展示了一如1960年代PIAGET Society的名流貴族風範。

成立於1874年的伯爵(PIAGET)今年適逢150周年,Essence of Extraleganza頂級珠寶系列正是品牌演繹珠寶工藝、奢華風格、名流氣韻的150年之大成,舉凡宮廷式雕刻(Décor Palace)、轉換式珠寶、頂級珠寶鑲嵌、半寶石面盤、裝飾藝術風格......皆能在此一系列的作品中大飽眼福,是一本關於伯爵頂級珠寶風格與美的教科書。

出席活動的伯爵(PIAGET)全球形象大使李俊昊則以先後兩套造型現身,其中一套身藍色天鵝絨西裝外套便將一對全球僅一套的頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石耳環化為西裝領片胸針,同時手上配戴的Altiplano祖母綠鑽石超薄陀飛輪更選用祖母綠、孔雀石與鑽石透過馬賽克式鑲嵌,呈現超薄機芯、複雜功能陀飛輪與寶石鑲嵌的細工之美,表款全球僅8只,訂價1,370萬元、皆附獨立編號。

而欣賞珠寶時李俊昊則挑選了另一套淺色西裝,同樣將一對Rose頂級珠寶18K白金藍寶石鑽石耳環當成西裝領片裝飾,同時其藍寶石珠墜鍊還可卸下,成為女士的第二種配戴方式,造型靈活多變。