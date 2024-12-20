駐馬尼拉台灣觀光服務分處開幕 深耕菲國旅遊市場

菲國赴台觀光客人次大幅成長，駐馬尼拉台灣觀光服務分處今天在菲律賓金融中心馬卡蒂市正式開幕，深耕菲國旅遊市場，盼吸引更多菲律賓民眾到台灣觀光。

駐馬尼拉台灣觀光服務分處設於馬卡蒂市（Makati）的100 West 大廈2樓，大廳寬敞，掛有多幅台灣觀光照片及海報，並設有會議室。

觀光署國際組組長黃易成表示，黃易成說，駐馬尼拉台灣觀光服務分處（TTIC）將為辦理B2B還有B2C活動提供合適場地，促進台菲旅遊業者的合作，長久經營菲律賓赴台旅遊市場。

觀光署駐曼谷主任陳憶婷說，觀光署明年將在菲律賓推出更多的台灣觀光品牌露出計畫，包括商場 3D看板，捷運、與社群平台與電視廣告，以及透過菲國網紅介紹更多台灣景點給菲國民眾。

面對菲國媒體對於台灣是否會繼續給予菲律賓民眾免簽待遇，駐菲代表周民淦回答，台灣從2017年開始就一直為菲國民眾提供14天免簽證待遇，目前菲國赴台旅遊民眾人數呈上升趨勢，樂觀認為明年仍會延續對菲免簽證待遇。

今年1到10月赴台的菲國旅客人數達37萬1593人次，較去年同期高出35%，也讓菲律賓成為台灣在東南亞的最大觀光客源國。周民淦預見，明年菲律賓赴台遊客可望突破50萬人次。

菲國重要旅行相關業者出席了開幕揭牌儀式，包括菲律賓旅行社協會（PTAA）會長馬諾托克（MariegelTankiang Manotok）、菲律賓旅遊業者協會會長史洛夫（Arjun Shroff）以及菲律賓退休署（PRA）多位代表。

馬諾托克說，從鬼斧神工的太魯閣到寧靜的日月潭，從包羅萬象的夜市小吃和精緻的餐廳美食，都是菲律賓遊客到台灣的最佳體驗，而台灣人的熱情和好客，更是讓遊客留下難忘回憶。

史洛夫稱，菲律賓人喜歡品嚐美食、喜歡購物、喜歡賞景，而這些台灣都有，因此適合菲律賓人造訪。

駐馬尼拉台灣觀光服務分處除提供台灣觀光諮詢之外，還將成為台菲之間雙邊商務、教育及其他合作的橋梁，除了提供客製化台灣旅遊行程之外，還會辦理華語文課程、工作坊等活動。