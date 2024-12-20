用行動電源就能印！Epson以「省、小、精」打造超節能大型印表機

以「省、小、精」為企業宗旨，目標2050負碳排、地下資源零消耗的Epson，近年積極透過創新列印科技協助企業進行低碳轉型，同時推動ESG管理。針對此目標，Epson今年4月也在位於日本長野縣的広丘事業所內打造了一間綠意盎然的商用列印展示中心，走進展示空間就像走進SPA店一樣，充滿著令人放鬆的自然香氣，多個大型植栽擺設、從地面到牆面空間設計則是參考了長野縣北八ヶ岳景色，打造成充滿信州風格的青苔森林，而現場則主要展示了品牌獨家Heat-Free免加熱噴墨技術對商用列印市場帶來更節能的解決方案。

Epson獨家的Heat-Free免加熱噴墨技術，相較於傳統雷射影印機，具備省電85%、碳排放量減少85%以及節省59%耗材浪費的優勢，另外，商品的外包裝、包材，以及耗材的使用也都最小化，除了減少資源的使用、降低辦公室對環境造成的衝擊，節能就等於省電、省錢，對於企業來說也是有相當大的誘因。

Epson免加熱微噴影印機更可強化生產力，提供更好的工作環境，不僅無需暖機即可高速列印，節省人員等待時間，構造簡約、耗材替換率低的特色更大幅減少了維運停機時間，簡易操作介面的通用化設計與超低耗電量特性，都讓辦公室日常營運更加順利。此外，免加熱微噴影印機亦提供可靠的管理系統，透過EPA／EPAS進行驗證強化資安管理，輕鬆打造高可靠度的安全列印環境。

而在這個商用列印展示中心的主角，就是也有在台灣上市的AM-C6000免加熱微噴影印機，現場Epson也舉了今年元旦能登半島大地震的例子，當地受災嚴重停水停電、交通也中斷，當時的緊急避難中心就是使用Epson的大型多功能事務機，滿足災民必要的行政文件申請列印需求，因為非常低耗電，非常適合在電力吃緊的緊急狀況下持續提供服務，甚至在沒辦法使用插座的空間，也可以運用大型露營用的行動電源來供電使用。

這也是現代許多企業在制定BCP（Business Continuity Plan）營運持續計畫時重要的一環，BCP是指組織為因應突發災難事件而預先規劃的應變與復原作業流程，以確保組織在可接受的最低營運水準下可持續提供關鍵服務項目予重要客戶。而不管是私人企業還是政府公部門，在遇到像是大地震這類突發災難狀況時，像Epson印表機這類省電高效率、可幫助機構維持持續運作的產品，就特別受到重視了。

精工愛普生集團全球社長小川恭範表示，「我們不是為了要環保才去開發業務內容，而是在業務推展的過程中，將環境保護這個觀點納入了我們的考量，並以此為基礎，來發展所有的業務。」這也是Epson為何多年前就轉向專精在噴墨印表機的發展，在「省、小、精」的品牌理念下，達到免加熱超節能，同時持續提升列印品質的成果。