《薛定洲：首位登上百老匯經典劇的台灣男演員，勇闖紐約的築夢之路》

躍演劇團的現象級音樂劇《勸世三姐妹》今年在台灣創造出開賣即完售的佳績，明年一月即將於紐約外百老匯演出，顯現近來台灣劇場在長期耕耘下，在國際舞台逐漸展露頭角。這場影響深遠的文化對話中，一位在紐約打拚十年的台灣演員 —— 薛定洲，也將參與這個演出，擔任重要角色「英語說書人」。他憑藉著堅定的信念和卓越的表現，成為首位登上百老匯經典劇《芝加哥》（Chicago)的台灣男演員，更在台美兩地大放異彩。

旅美十年：從餐飲到音樂劇的舞台之旅

自 2015 年起，薛定洲毅然前往紐約，旅美十年間參演了《玫瑰舞后》(Gypsy）、《海上情緣》（Anything Goes)、《火爆浪子》（Grease)等多部經典劇目。根據百老匯相關網站的數據，亞洲演員比例不到10%。然而，來自台菜餐廳背景的薛定洲，非科班出身卻突破重圍，成為一名在美國音樂劇舞台閃耀的亞洲演員。

最初選擇餐飲科系的他，卻在高中的熱音社表演中發現了對表演的熱愛。大學於表演藝術系畢業後，懷抱對音樂劇的無限嚮往，踏上了前往紐約的旅程，進入美國音樂戲劇學院 (AMDA) 深造。

用信念支撐夢想：家鄉的性格成為融入關鍵

薛定洲以無比的勤奮參加無數次的徵選，並在成功入選後，不斷反覆揣摩台詞、磨練舞蹈、歌唱，並深入挖掘角色與內心的聯繫。全心投入的努力最終在《芝加哥》舞台上迎來成果。身為亞洲演員，曾經感受到美國音樂劇舞台上潛藏的文化隔閡。薛定洲表示：「台灣的生活經歷以及成長過程中耳濡目染的文化元素，讓我詮釋角色時自然而然帶出獨特的韻味，這是我的優勢。」

在演出《國王與我》(The King And I)時，薛定洲一個人要替補台上七個人，充分展現了角色切換的功力，也發現台灣人特有的觀察力和適應力，2023 年，受邀出演 榮獲東尼獎的Signature Theatre的《太平洋序曲》(Pacific Overtures)，這部由傳奇作曲家史蒂芬·桑坦 (Stephen Sondheim) 創作，講述日本歷史及文化的百老匯音樂劇，啟發他開始思考如何把更多台灣的故事帶到美國的舞台上。

《芝加哥》中薛定洲駕馭挑戰性爵士舞步，與多位百老匯明星同台演出，展現精湛的演技與實力。 圖／Uniicreative Co.,LTD 提供

未來願景：成為台灣與美國的文化橋樑

薛定洲，今年積極參與台美共製音樂劇《囍宴》的演出、，也將寶貴的經驗傳授給新一代人才，擔任臺中國家歌劇院「新起之秀」課程講師，以自身非科班的學習經驗，用鼓勵的教學方式引導學生透過音樂劇的角色和情境帶入到舞蹈。此外，他創立了紐約藝文聚會－《搞藝術的台灣浪子大蘋果俱樂部》，匯聚異鄉打拼的藝術家們，一起切磋技藝，交流創意。他充滿信念地說：「我希望能夠讓台灣的故事在世界舞台上發光，也讓更多人能從中感受到文化交流的力量。只要我的夢想未實現，就不會停下來！」