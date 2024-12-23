快訊

靜宜助理教授洗澡身亡…驚人背景曝 「台大+斐陶斐」才奪年度最佳論文

日產本田攜手宣布成立控股公司 三菱是否加入？明年1月給答案

新新併最後一哩路 新光金董座魏寶生給同仁內部信曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

《薛定洲：首位登上百老匯經典劇的台灣男演員，勇闖紐約的築夢之路》

聯合新聞網／ 有你共創
台灣出生、旅居紐約的薛定洲，為台灣首位登上百老匯經典劇的男演員，在美國舞臺發光發熱。 圖／Uniicreative Co.,LTD 提供
台灣出生、旅居紐約的薛定洲，為台灣首位登上百老匯經典劇的男演員，在美國舞臺發光發熱。 圖／Uniicreative Co.,LTD 提供

躍演劇團的現象級音樂劇《勸世三姐妹》今年在台灣創造出開賣即完售的佳績，明年一月即將於紐約外百老匯演出，顯現近來台灣劇場在長期耕耘下，在國際舞台逐漸展露頭角。這場影響深遠的文化對話中，一位在紐約打拚十年的台灣演員 —— 薛定洲，也將參與這個演出，擔任重要角色「英語說書人」。他憑藉著堅定的信念和卓越的表現，成為首位登上百老匯經典劇《芝加哥》（Chicago)的台灣男演員，更在台美兩地大放異彩。

旅美十年：從餐飲到音樂劇的舞台之旅

自 2015 年起，薛定洲毅然前往紐約，旅美十年間參演了《玫瑰舞后》(Gypsy）、《海上情緣》（Anything Goes)、《火爆浪子》（Grease)等多部經典劇目。根據百老匯相關網站的數據，亞洲演員比例不到10%。然而，來自台菜餐廳背景的薛定洲，非科班出身卻突破重圍，成為一名在美國音樂劇舞台閃耀的亞洲演員。

最初選擇餐飲科系的他，卻在高中的熱音社表演中發現了對表演的熱愛。大學於表演藝術系畢業後，懷抱對音樂劇的無限嚮往，踏上了前往紐約的旅程，進入美國音樂戲劇學院 (AMDA) 深造。

用信念支撐夢想：家鄉的性格成為融入關鍵

薛定洲以無比的勤奮參加無數次的徵選，並在成功入選後，不斷反覆揣摩台詞、磨練舞蹈、歌唱，並深入挖掘角色與內心的聯繫。全心投入的努力最終在《芝加哥》舞台上迎來成果。身為亞洲演員，曾經感受到美國音樂劇舞台上潛藏的文化隔閡。薛定洲表示：「台灣的生活經歷以及成長過程中耳濡目染的文化元素，讓我詮釋角色時自然而然帶出獨特的韻味，這是我的優勢。」

在演出《國王與我》(The King And I)時，薛定洲一個人要替補台上七個人，充分展現了角色切換的功力，也發現台灣人特有的觀察力和適應力，2023 年，受邀出演 榮獲東尼獎的Signature Theatre的《太平洋序曲》(Pacific Overtures)，這部由傳奇作曲家史蒂芬·桑坦 (Stephen Sondheim) 創作，講述日本歷史及文化的百老匯音樂劇，啟發他開始思考如何把更多台灣的故事帶到美國的舞台上。

《芝加哥》中薛定洲駕馭挑戰性爵士舞步，與多位百老匯明星同台演出，展現精湛的演技與實力。 圖／Uniicreative Co.,LTD 提供
《芝加哥》中薛定洲駕馭挑戰性爵士舞步，與多位百老匯明星同台演出，展現精湛的演技與實力。 圖／Uniicreative Co.,LTD 提供

未來願景：成為台灣與美國的文化橋樑

薛定洲，今年積極參與台美共製音樂劇《囍宴》的演出、，也將寶貴的經驗傳授給新一代人才，擔任臺中國家歌劇院「新起之秀」課程講師，以自身非科班的學習經驗，用鼓勵的教學方式引導學生透過音樂劇的角色和情境帶入到舞蹈。此外，他創立了紐約藝文聚會－《搞藝術的台灣浪子大蘋果俱樂部》，匯聚異鄉打拼的藝術家們，一起切磋技藝，交流創意。他充滿信念地說：「我希望能夠讓台灣的故事在世界舞台上發光，也讓更多人能從中感受到文化交流的力量。只要我的夢想未實現，就不會停下來！」

2024於台北表演藝術中心出演《囍宴》，在國際與台灣皆有亮眼表現，在觀眾心中留下深刻印象。 圖／Uniicreative Co.,LTD 提供
2024於台北表演藝術中心出演《囍宴》，在國際與台灣皆有亮眼表現，在觀眾心中留下深刻印象。 圖／Uniicreative Co.,LTD 提供

美國 舞台 音樂劇

延伸閱讀

美醫保CEO命案嫌犯引渡紐約受審 面臨聯邦控罪

一年加班費申報600萬 紐約女警為「安全下莊」先退休

聞「高鐵佔位」風波 夏宇童嚇歪急吐實情：都讓她！

MLB／慶生完發現被洋基交易！怪投柯特斯向紐約感性告別

相關新聞

《薛定洲：首位登上百老匯經典劇的台灣男演員，勇闖紐約的築夢之路》

躍演劇團的現象級音樂劇《勸世三姐妹》今年在台灣創造出開賣即完售的佳績，明年一月即將於紐約外百老匯演出，顯現近來台灣劇場在長期耕耘下，在國際舞台逐漸展露頭角。這場影響深遠的文化對話中，一位在紐約打拚十年的台灣演員 —— 薛定洲，也將參與這個演出，擔任重要角色「英語說書人」。他憑藉著堅定的信念和卓越的表現，成為首位登上百老匯經典劇《芝加哥》（Chicago)的台灣男演員，更在台美兩地大放異彩。

打翻牛奶也不用動手清！科沃斯X8 PRO OMNI全自動洗地機器人預購超早鳥價32,988元

科沃斯ECOVACS重磅推出全台首款全自動洗地機器人DEEBOT X8 PRO OMNI，全新清潔模式鎖定消費者的日常居...

現享75折起！王品「原燒」大升級 50種食材自助吃到飽

王品旗下的「原燒日式燒肉」，即日起以「台中西屯家樂福店」作為示範，推出全新單人、雙人套餐，並且首度加入「日式自助吧」，無...

金世正「酒醉羅曼史」愛用包款 通勤族知性穿搭學起來

韓星金世正再度合作「社內相親」的導演朴繕虎，與李鍾元共演全新浪漫喜劇「酒醉羅曼史」。劇中金世正飾演個性爽朗熱情的酒類公司...

終於支援了！犀牛盾推出iPhone 16系列「相機按鈕版」防摔手機殼

iPhone 16系列推出後，特殊的「相機控制」按鈕讓各家保護殼廠商都陷入腦力激盪，有別於原廠配件具備結合傳導層的藍寶石...

法式印花和蝴蝶變成華麗風景！DIOR GRAND SOIR迎蛇年

2025乙巳年的農曆新春將於2025年1月29日到來，在生肖上為蛇年。在中華文化中，蛇象徵著智慧與力量。這種神秘而迷人的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。