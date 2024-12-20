快訊

「憲訴法修正案」三讀通過！ 大法官總額15人宣判違憲須9人

中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了

霸凌成立！下屬請喪假遭嗆「趕快燒一燒」 人事總處霸凌女王記2大過免職

聽新聞
0:00 / 0:00

年底提2030年減碳目標 彭啓明：保證會高、讓大家嚇一跳

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明（右三）今出席「二手場域設計改造起跑活動暨示範成果發表會」後受訪表示，2030年減碳目標將於年底提出，他保證數字會高。記者葉冠妤/攝影
環境部長彭啓明（右三）今出席「二手場域設計改造起跑活動暨示範成果發表會」後受訪表示，2030年減碳目標將於年底提出，他保證數字會高。記者葉冠妤/攝影

氣候變遷因應法規定，第三期的溫室氣體階段管制目標應於2024年提出。環境部部長彭啓明今受訪表示，年底就會召開記者會公布2030年目標，「一定會讓大家有點嚇一跳」、「我保證會高」，後續還會經過公聽程序，由各界討論、提供意見。

彭啓明今出席「二手場域設計改造起跑活動暨示範成果發表會」，2030年的減碳目標將於年底前公布，跨部會協商已經差不多，目前正在做最後確認，他保證公布的數字會高，讓大家有點嚇一跳，也會盤點新的作法和措施，讓過去無法達成的目標有效提升。

除此，明年1月23日召開的總統府氣候變遷對策委員也會公到2035年的減碳目標，跟國際同步走到2035年。

彭啓明說，公布減碳目標後，後續也會經過公聽會程序，讓社會大眾提供意見。像日本現在也已經提出2035年減量60%、2040減73％，也是先提出數字再舉辦公聽會，台灣有信心提出一個數字後，經由多方溝通、討論，明年下半年再跟國際提出最終數字。

彭啓明 氣候變遷 減碳

延伸閱讀

提高選購意願 環境部將推「二手商店改造指引」

永續論壇23日登場…彭啟明：永續長聯盟 推動淨零

營建廢棄物亂倒嚴重 環境部長彭啓明也搖頭：光電場下方竟有鋼筋

台南學甲區工廠地埋爐碴 裸露處將封蓋降低周邊影響

相關新聞

年底提2030年減碳目標 彭啓明：保證會高、讓大家嚇一跳

依氣候變遷因應法規定，第三期的溫室氣體階段管制目標應於2024年提出。環境部部長彭啓明今受訪表示，年底就會召開記者會公布...

用行動電源就能印！Epson以「省、小、精」打造超節能大型印表機

以「省、小、精」為企業宗旨，目標2050負碳排、地下資源零消耗的Epson，近年積極透過創新列印科技協助企業進行低碳轉型...

李俊昊、高旻示大曬PIAGET頂級珠寶 重現1960名流氣韻

美是一種令人雀躍、感受到驚艷的複合感受，可能是因為色彩、光芒或線條，在人造的事物中，又以珠寶最能讓人屏息以待、心神嚮往。...

料理夢幻逸品！「小V鍋」Vermicular推尊爵黑典藏版 限量序號藏驚喜

來自日本名古屋的Vermicular琺瑯鑄鐵鍋，由日本職人全手工製作，以鍋蓋與鍋身的密合精準至低於0.01毫米，實現近乎...

遠眺蒼穹 CITIZEN Satellite Wave X限定表 與光同行

光線與時間有著千絲萬縷的關聯，日系品牌星辰表（CITIZEN）在2014年曾首度推出以光照為能量來源的「光動能衛星對時表...

知名保溫杯Stanley爆38起燙傷、全球召回260萬個！檢查問題型號看杯底這個地方

知名保溫杯品牌Stanley傳出兩款產品的杯蓋可能在使用時鬆脫掉落，目前已累計38人被燙傷，因此美國消費品安全委員會宣布需全球召回問題產品，且公布問題序號以供消費者比對。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。