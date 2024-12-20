年底提2030年減碳目標 彭啓明：保證會高、讓大家嚇一跳

依氣候變遷因應法規定，第三期的溫室氣體階段管制目標應於2024年提出。環境部部長彭啓明今受訪表示，年底就會召開記者會公布2030年目標，「一定會讓大家有點嚇一跳」、「我保證會高」，後續還會經過公聽程序，由各界討論、提供意見。

彭啓明今出席「二手場域設計改造起跑活動暨示範成果發表會」，2030年的減碳目標將於年底前公布，跨部會協商已經差不多，目前正在做最後確認，他保證公布的數字會高，讓大家有點嚇一跳，也會盤點新的作法和措施，讓過去無法達成的目標有效提升。

除此，明年1月23日召開的總統府氣候變遷對策委員也會公到2035年的減碳目標，跟國際同步走到2035年。

彭啓明說，公布減碳目標後，後續也會經過公聽會程序，讓社會大眾提供意見。像日本現在也已經提出2035年減量60%、2040減73％，也是先提出數字再舉辦公聽會，台灣有信心提出一個數字後，經由多方溝通、討論，明年下半年再跟國際提出最終數字。